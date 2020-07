¿Qué pasó?

El Senador Manuel José Ossandón, que está recuperándose de un segundo contagio de coronavirus, manifestó que votará a favor del proyecto de retiro del 10 % de los fondos de las AFP.

¿Qué dijo?

A través de una carta abierta a la ciudadanía, el parlamentario expresó su sentir al respecto.

“En primer lugar, quiero agradecer los múltiples saludos y deseos de una pronta mejoría que he recibido y que, sin duda, me han ayudado en esta dura experiencia sanitaria”, dijo para comenzar.

Añadió que en “en breve, los senadores votaremos el proyecto de ley que permitirá el retiro del 10% de los fondos de pensiones y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Por estos días, los análisis de las posibles repercusiones, pérdidas y riesgos económicos abundan en los medios. Entretanto, la gente sigue sin saber que hacer, arriesgando su salud en largas filas para postular al seguro de cesantía, a ayudas a las que finalmente pocos pueden acceder y a préstamos con tantas condiciones que la mayoría termina renunciando a ellos”.

No se quedó ahí y agregó que “creo que se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambio, que el 18 de octubre no fueron los comunistas si no la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas que muchos escondidos en las cifras macroeconómicas no quisieron ver”.

Senador @mjossandon anuncia votar a favor de retiro de pensiones. Esta es su carta abierta @meganoticiascl 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/h9RfqQoeiU — Sylvia Córdova (@sylgabriela) July 19, 2020

En la misma línea sentenció que “mi experiencia como alcalde de Pirque y Puente Alto me enseñó que la pobreza no puede ser solo parte de un discurso, que hay que aprender a ver su rostro y su demoledor efecto en la vida de las personas. También tenemos que reconocer que existe una gran clase media llena de esperanzas y hoy con muchos miedos”.

Ossandón también expuso que “mi convicción es que los aires de rebeldía que soplan en el mundo y en Chile responden a que las personas se cansaron de esperar. De nada sirve hablar de desarrollo, de equilibrios macroeconómicos o de estabilidad, si no se entiende que eso solo es posible si se avanza en mayor igualdad de oportunidades y el fin de abusos inaceptables”.

Por todo lo anterior, cerró manifestando que “cuando enfrentamos situaciones como las actuales, solo queda ponerse del lado de los que requieren el apoyo del país por el que se jugaron toda una vida. Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias. Por esta razón, mi voto con plena convicción en el Senado será a favor del retiro del 10%”.

Ossandón, con esta decisión, se suma a otros senadores del oficialismo que ya han confirmado su voto a favor de esta propuesta, como Iván Moreira (UDI) y Juan Castro Prieto (RN).

De esta manera, considerando los 24 votos comprometidos por parte de los senadores de oposición, más los del oficialismo, se llegara a los 27 votos, los necesarios para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta.

Conoce la carta abierta