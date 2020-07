¿Qué pasó?

El Directorio General de Bomberos de Chile decidió cerrar el cuartel que ha sido atacado y robado en la comuna de San Bernardo.

Se trata de la sexta compañía, la misma donde sus funcionarios denunciaron los hechos a la opinión pública.

¿Qué se dijo?

A través de la cuenta de Twitter oficial de Bomberos de Chile, se reportó de la determinación.

“El Directorio General de @cbsanbernardo acordó el cierre de la @Sextasnbdo el 31 de Julio ante los graves hechos de violencia que los afecta. #nomasagrasionesabomberos”, se puso en la red social

Cabe recordar que en el último tiempo, en al menos ocho ocasiones los funcionarios se debieron enfrentar a asaltos y ataques de desconocidos, quienes han sustraído desde la compañía herramientas de trabajo que los mismos voluntarios costeaban.

La palabra de Bomberos

“Por qué con nosotros, por qué se ensañan con Bomberos, si no hacemos nada. Nuestros mismos colegas nos están apoyando ahora, nos apoyan con todo lo que debamos hacer. El presidente nacional (Raúl Bustos) nos dijo que si hay que retirarse, que nos retiremos de aquí”, indicó hace unos días Fabián Bustamante, superintendente de Bomberos de San Bernardo.

“Pero hay que buscar un terreno, ayúdennos a buscar un terreno. Si todo pasa por un terreno, si la municipalidad se pone la mano en el corazón, o el Ministerio de Vivienda nos entrega ese terreno, no va a haber tanto problema y vamos a seguir cubriendo el sector. No queremos irnos, nuestros voluntarios no se quieren ir de aquí, pero sí tienen miedo”, cerró.