¿Qué pasó?

La Sexta Compañía de Bomberos de la comuna de San Bernardo analiza la opción de cerrar su cuartel ante los constantes robos de los que han sido víctimas.

En el último tiempo, en al menos ocho ocasiones los bomberos han debido enfrentarse a asaltos y ataques de desconocidos, quienes han sustraído herramientas de trabajo que los mismos voluntarios costean.

Esta situación llevó a las autoridades a estudiar la posibilidad del cierre del cuartel, para evitar seguir exponiendo a los bomberos, quienes solicitan ayuda de parte del municipio o del Gobierno.

¿Qué dijo Bomberos?

“Por qué con nosotros, por qué se ensañan con Bomberos, si no hacemos nada. Nuestros mismos colegas nos están apoyando ahora, nos apoyan con todo lo que debamos hacer. El presidente nacional (Raúl Bustos) nos dijo que si hay que retirarse, que nos retiremos de aquí”, indicó Fabián Bustamante, superintendente de Bomberos de San Bernardo.

“Pero hay que buscar un terreno, ayúdennos a buscar un terreno. Si todo pasa por un terreno, si la municipalidad se pone la mano en el corazón, o el Ministerio de Vivienda nos entrega ese terreno, no va a haber tanto problema y vamos a seguir cubriendo el sector. No queremos irnos, nuestros voluntarios no se quieren ir de aquí, pero sí tienen miedo”, añadió.

Palabras de la alcaldesa

Sobre este complejo escenario que viven los voluntarios en la comuna se refirió la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, quien dijo que “cuando una compañía crece tiene que tener un espacio diferente también, así que espero que escuchen este clamor de la comunidad. No queremos perder a la Sexta Compañía”.

“Sabemos perfectamente que las policías no dan abasto, a veces cuando llegan a sectores son apedreadas. Es difícil, pero creo que los vecinos pueden ser mucho más poderosos ante la maldad de unos muy pocos, que no han dejado de atacar a esta compañía que tanto queremos, de mucha tradición”, agregó.

De concretarse el cierre del cuartel, se estima que los tiempos de respuesta ante una emergencia en la zona aumentarían a más de 10 minutos, ya que compañías de otros sectores más alejados deberían asistir a los eventos.