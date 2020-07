¿Qué pasó?

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió este lunes a la abstención de su hijo, el diputado Joaquín Lavín León, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que sentenció el rechazo al veto presidencial ingresado por el Gobierno al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos.

En conversación con Meganoticias, el jefe comunal manifestó que "a lo mejor, legalmente, ese no es el camino. Pero lo importante aquí es que durante la época de pandemia, a las personas no les corten los servicios y entiendo que eso, respecto a agua, luz, telefonía, nos han dicho a nosotros que está asegurado y que a nadie se lo van a cortar. Para mí, ese es el tema de fondo".

Divisiones en Chile Vamos

Lavín también abordó las divisiones que se han advertido en las últimas semanas en Chile Vamos, principalmente en torno a la ayuda a clase media y el proyecto de retiro anticipado de parte de los fondos de pensión. En efecto, 13 diputados del bloque dieron su voto favorable en la votación en general de la iniciativa.

"Yo creo que cuando una coalición es grande y aspira a gobernar Chile, va a haber divergencia, obviamente no todos siempre vamos a pensar igual, pero creo que eso hay que procesarlo y eso enriquece las coaliciones", sostuvo.

En esta línea, el otrora candidato presidencial llamó a mirar "la experiencia antigua de la Concertación. Obviamente, había mucho pensamiento distinto adentro. Acá en Chile Vamos, en la medida en que uno crece y es más grande, va a pasar lo mismo. Entonces, yo no le veo ese dramatismo. Sí hay que conversar las cosas, procesarlas".

Ayuda a la clase media

Tras esto, Lavín agregó que, para él, el tema de fondo, más allá del retiro del 10% de los fondos en las AFP, "es ayudar a la clase media, ese es el tema de fondo. Entonces, algunos parlamentarios sienten y algunos alcaldes también sentimos que las ayudas a la clase media no han sido suficientes".

Profundizando en esta idea, el jefe comunal sostuvo que "de repente se ponen demasiados requisitos, la gente no queda, no los obtiene, entonces, en eso es lo que hay que seguir trabajando, y si hay una ayuda potente, importante, creo que eso va a ser mejor que sacar el 10%".

Finalmente, agregó que "personalmente, creo que la ayuda a la clase media no ha sido suficiente. El Ingreso Familiar de Emergencia no llega a esa clase media, a su vez tiene muchas deudas, no le sirve un préstamo o un crédito, tiene que haber una mezcla con transferencias directas, y que no tengan tantos requisitos previos, porque al final, ponemos tantos requisitos que la gente no queda, yo creo que si hay algo potente, eso va a ser finalmente la solución".

Ver cobertura completa