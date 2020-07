¿Qué pasó?

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, encaró directamente al Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, al encontrarse en la comuna histórica, donde el canal Santa Marta está a punto de desbordarse.

La edil le recriminó la falta de entregas de cajas de alimentos en la comuna, lo que provocó un cruce de palabras.

¿Qué se dijeron?

“Estoy cansada de las mentiras”, le dijo la alcaldesa, a lo que el Intendentente respondió: “No grite”.

“Usted desconoció un acuerdo por cajas de alimentos (un total de 20.000 cajas). No voy a permitir falta de respeto conmigo, como autoridad, y con los vecinos”, replicó Barriga.

Guevara le insistió que “eso no es así”, antes de retirarse un par de metros de la alcaldesa.

“Esto es una vergüenza. Me salí del foco en lo que estábamos... Tenemos un plan de invierno para el canal Santa Marta. Me da impotencia lo que ocurre. A 20.000 familias no se le entregaron las cajas”, expuso Barriga.

Finalmente, el Intendente evitó polémicas y dio su versión de la entrega de cajas.

Tras algunos instantes, ambos volvieron a dar declaraciones, pero por separado, a la prensa.