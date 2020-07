¿Qué pasó?

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) se refirió este miércoles a la idea de retirar el 10% de los fondos de pensiones ante la crisis del coronavirus que afecta a nuestro país.

La parlamentaria dejó en claro su postura con respecto a este tema, asegurando que le "parece una mala idea" la iniciativa.

Retiro de fondos de pensiones

"Me parece una mala idea. Acá están los fondos covid-10 que son fondos públicos, que se han recaudado con impuestos de todos los chilenos, para poder hacer frente a esta pandemia. Cuando tenemos plata que es pública me parece que echarle mano para la vejez de las personas, no es la mejor idea", señaló la senadora a La Tercera.

Ante esto, JVR sostuvo que quienes "tienen menos ahorros son los más vulnerables, pero son los que podrían sacar un poquito de plata".

"No entiendo por qué persisten en eso, me da la idea que es un tema ideológico y no de ayuda a las personas", expresó la presidenta de la UDI.

Con respecto al debate de este tema en su sector político y a las declaraciones del diputado Mario Desbordes -quien no se cerró a la discusión de esta medida- la senadora dijo que "él puede pensar que es una buena idea, y yo tengo el legítimo derecho a pensar que no es una buena idea".

Rebaja de dieta parlamentaria

En relación a la rebaja del 25% de la dieta parlamentaria, Van Rysselberghe aclaró a Radio Pauta que "yo creo que no ayuda en nada, para ser bien sincera".

"Yo creo que la deslegitimización de la politica no viene por eso, son múltiples otras razones, y creo que eso no ayuda", aclaró.

En esta línea, expuso que "si yo creo que eso va a mejorar la calidad de la política, yo creo que no".

Populismo en política

Por otra parte, la senadora se refirió al concepto de populismo en la política chilena y planteó que "las épocas de crisis suelen ser épocas de populismo".

"Estoy segura que este Gobierno va a lograr -desde el punto de vista económico- poder ayudar a las familias que lo están pasando mal hoy día (...) Pero para eso tenemos que ser serios, no podemos estar cayendo en la seducción del populismo", enfatizó.

