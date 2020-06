El diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, manifestó su postura respecto al debate en torno a otorgar la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de pensiones a los cotizantes, como medida paliativa ante la crisis económica derivada del coronavirus.

A través de Twitter, el legislador expresó que la clase media es un sector de la población al cual no ha llegado la ayuda económica que el Estado ha entregado en el marco de la pandemia.

"A enorme costo fiscal se acordaron medidas para millones de personas. No obstante, hay un sector grande (clase media) que no serán beneficiados", señaló

En este sentido, agregó que "retirar 10% de fondos de pensiones afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo".

