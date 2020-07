Hace pocos días comenzó a ser pagado el Ingreso Familiar de Emergencia. Una medida que intentará abarcar al 80% de la población más afectada por esta crisis social.

Pero para gran parte de la clase política no es suficiente. El Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, encendió la mecha hace menos de una semana al comentar que gran parte de la clase media está quedando fuera de los beneficios del Estado.

El timonel fue más allá y miró con atención la propuesta que permitiría retirar parte de los fondos de las AFP.

"Retirar el 10% de los fondos de pensiones afectará la jubilación. No es el ideal pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo” decía el Presidente de RN hace algunos días.

Las reacciones del gobierno fueron inmediatas. Tanto el Ministro de hacienda Ignacio Briones como la titular del Trabajo María José Zaldívar lo consideraron una mala idea. El ex timonel del partido Carlos Larraín fue más allá y acusó a su sucesor de estar “izquierdizándose”.

Aparte de los juicios ideológicos, existe un consenso al interior de los partidos oficialistas en pedir al gobierno que asista de manera rápida y efectiva a la clase media.

Los cálculos que han hecho algunos parlamentarios apuntan a un importante número de familias que ha visto cómo en los últimos meses su situación ha empeorado. Jefes de hogar cesantes o acogidos a la Ley de protección del empleo, que no logra entregar un monto suficiente para el pago de sus gastos.

Un ejemplo lo da el diputado de RN Sebastián Torrealba. En conversación con Meganoticias Alerta (señal 26 VTR) el parlamentario afirma que muchos trabajadores de clase media han perdido parte importante de sus ingresos mensuales al estar usando el seguro de cesantía. Personas que ganan por comisiones y que están recibiendo parte del monto de su sueldo base, significativamente menor que el promedio que percibían antes de la crisis.

“Hay un drama brutal. Para ese drama brutal hay que tomar medidas distintas. Es una obligación de la clase política generar políticas públicas serias para la clase media”, afirma Torrealba.

Chile vamos al ataque

El diputado Torrealba advierte que no queda mucho tiempo para tomar medidas. El desempleo nacional que alcanza al 11,2% en el trimestre marzo-mayo y la caída de la economía en mayo de 15,2% “son la tormenta perfecta” advierte. “Los más afectados no sólo son los más vulnerables, que ya tienen el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, sino que la clase media que necesita ayuda urgente”.

Los diputados de Renovación Nacional plantean al gobierno tres medidas ejes, que se enmarquen en el acuerdo social alcanzado con la oposición:

1.- Un subsidio para el pago de arriendos

2.- Créditos con tasa de interés de 0% que puedan ser pagados cuando termine la pandemia y recupere su trabajo.

3.- Transferencias directas de dinero vía programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social o Sercotec, para aquellos emprendedores que vean afectados sus negocios.

"Sabemos que gran parte de los emprendimientos han sido formados por personas de clase media", argumenta el diputado.

La UDI también entregó una propuesta. La idea es entregar una suerte de Ingreso Familiar de Emergencia destinado a la clase media.

"Las medidas tomadas son relevantes, pero la clase media necesita otro tipo de alivio. Es importante dar garantías de que nadie pierda su casa o que nadie tenga que retirarse de la educación superior", afirma la diputada de la UDI y jefa de bancada María José Hoffmann.

La parlamentaria va más allá y pide al Gobierno que tome medidas: “Emplazamos al Ministro Briones a que alguna vez escuche a sus parlamentarios, a su coalición. Que se adelante y evite así que algunos oportunistas presenten proyectos inconstitucionales”. Una alusión directa al apoyo que han dado parlamentarios de RN al proyecto de extensión del Post Natal de Emergencia que esta semana vivirá horas clave en el congreso con sus últimas tramitaciones.

Lavín se adelanta

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, hizo uso de sus facultades como jefe comunal y dio un paso adelante. El fin de semana anunció la apertura de un nuevo colegio municipal, destinado a quienes hayan visto afectada su situación económica producto de la pandemia y ya no puedan seguir pagando la educación de sus hijos.

“Muchas familias de clase media me han escrito que no podra?n seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Adema?s, ya hay colegios particulares que esta?n cerrando”. advirtió Lavín.

Visitamos con ministro @raulfiguersa Seremi @_Barbara_Soto y concejales el q será nuestro nuevo colegio municipal. En estos momentos servirá a muchas familias q no pueden seguir pagando particulares. pic.twitter.com/8rXK3maIgC — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) June 29, 2020

El establecimiento funcionará en las dependencias del antiguo Mayflower. Está pensado para recibir a estudiantes desde kinder a cuarto medio y será bilingüe. No está claro de qué manera se hará la admisión, pero ya hay voces que piden que se mantengan los principios de inclusión de la educación pública chilena.



Propuestas con las que los partidos oficialistas piden al gobierno medidas concretas para un amplio y disímil grupo socioeconómico.

Entrampados los ánimos en una disputa sobre la admisibilidad de algunos proyectos de ley como el de extensión del post natal en época de emergencia, La Moneda evalúa cada una de las alternativas.

Dos ministros reaccionaron de buena manera: el fin de semana el de Desarrollo Social Cristian Monckeberg quien afirmó que se buscan soluciones para las familias de ingresos medios. Y esta mañana en Radio Duna lo hizo el Ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien aseguró que se buscan instrumentos para ir en ayuda de la clase media. Probablemente La Moneda pueda acercarse a los partidos de Chile Vamos, pidiendo a cambio que apoye los proyectos patrocinados por el Ejecutivo, evitando los que son considerados inadmisibles.