¿Qué pasó?

En medio del confinamiento que rige en la comuna de Maipú ante la expansión del coronavirus, quedó al descubierto el funcionamiento de un jardín infantil y una sala cuna perteneciente a la empresa Fruna, donde tras la fiscalización de Carabineros junto a la la seremi de Salud y la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se detectó la presencia de cuatro niños junto a tres parvularias.

Se trata del recinto Creando, ubicado en avenida Pajaritos con cruce con Portales, que abrió sus puertas sin las autorizaciones y normas sanitarias, respectivas.

"La empresa nos obligó a trabajar"

La situación generó la reacción de una de sus trabajadoras de la empresa de alimentos, Patricia Vásquez, quien se desempeña como operaria de producción de la entidad y que declaró que el recinto está activo porque "la empresa nos obligó a trabajar” en medio de la pandemia.

“Lo único que nos indicaron fue estar sin goce de sueldo para cuidar a nuestros hijos y después sólo nos ofrecieron 80 mil pesos para contratar a alguien para su cuidado y no alcanza. Muchas mamás se vieron obligadas a salir a trabajar”, indicó la funcionaria.

“Yo sabía que no podía funcionar, hice la denuncia por la Municipalidad de Maipú, pero nadie me escuchó. Hace dos meses qué ocurre esto”, agregó la trabajadora que tiene un bebé de 1 año y 8 meses, que la hora de la fiscalización no se encontraba en el lugar.

“Los trabajadores tienen miedo de denunciar”

En medio de su relato, la funcionaria indicó que “en Fruna nos tienen mal. Todas las mamás están pasando por esto. Incluso, hay hasta jefas, pero nadie hace la denuncia porque los trabajadores tienen miedo”.

Además, denunció que en medio del brote de coronavirus se registraron masivos despidos, mientras que las personas que siguieron trabajando “no cuentan con guantes, ni cuidados para evitar contagios”.

Ante el panorama y tras la inspección, las autoridades indicaron que las tres trabajadoras quedaron apercibidas, mientras que tanto la representante legal de la empresa Fruna y la sostenedora del jardín fueron detenidas.

