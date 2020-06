¿Qué pasó?

Este viernes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a las iniciativas legales que buscan permitir el retiro anticipado de parte de los fondos de pensiones, en el marco de la crisis sanitaria y económica por coronavirus.

En conversación con Mucho Gusto, la secretaria de Estado manifestó que "me llama la atención que muchas de estas personas sí se abran a usar los fondos de la AFP, pero se nieguen absolutamente a usar los fondos de la Administradora de Fondos de Cesantía, cuando fueron ahorrados para ese fin, me parece que hay una contradicción y me gustaría que la pudiésemos dejar super clara".

Compromiso de recursos

Tras esto, Zaldívar agregó que "el Estado ya ha comprometido una enorme cantidad de recursos, el Estado ya comprometió en los distintos planes una enorme cantidad de recursos, estamos hablando de cerca de 28 mil millones de dólares para enfrentar esta crisis, el plantear que sea el Estado quien devuelva después los recursos que usaron los cotizantes libremente también me parece bien cuestionable".

En este sentido, la titular de la cartera expresó: "Tenemos que hacernos cargo de la crisis de manera seria, lo más fácil sería decir que sí a todo, pero la verdad es que tenemos que ser responsables, porque lo que hagamos ahora va a implicar cómo vamos a salir de esta crisis, y eso yo creo que es importante tenerlo presente".

Fallo C.A de Antofagasta

En paralelo, la ministra tuvo palabras para referirse al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ordenó a una AFP entregar todos los ahorros provisionales solicitados por una profesora.

"Este fallo pone en cuestión el sistema previsional, no importa cuál sea, no estamos hablando acá de ahorro individual o de reparto, el hecho de que se establezca que los ahorros que yo he generado para una futura pensión, independiente del sistema, yo los pueda retirar para cumplir otro tipo de necesidades y que el Estado es el que me debe proveer de una pensión, que esa fue la última frase del fallo, implica que ningún sistema de pensiones, el que sea, basado en el sistema que sea, puede subsistir", declaró Zaldívar.

¿Qué resolvió el tribunal de Antofagasta?

La resolución indicó que “no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario”.

También consignó que que no reintegrar los fondos a la profesora permite mantener “el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones como también el de Bancos e Instituciones financieras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia”.

Ver cobertura completa