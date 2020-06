"El fin de una era": Los senadores, diputados y alcaldes que no podrán ser reelectos

¿Qué pasó?

Sus destinos se sellaron este miércoles. Tras más de una década de tramitación y fuego cruzado entre diputados y senadores, la ley que pone límite a la reelección en cargos de elección popular al fin es una realidad. 50 parlamentarios y 96 alcaldes en ejercicio, quedarán fuera de las próximas elecciones por haber cumplido ya con el nuevo límite para estas autoridades: 12 años en el cargo.

Los alcaldes históricos que "cuelgan las botas"

Los vecinos de la comuna de El Bosque no conocen a otro alcalde que no sea Sadi Melo (PS). El primer y único edil que ha tenido la comuna fue designado por el fallecido Presidente Patricio Aylwin a principios de los 90', para luego triunfar en las urnas en siete ocasiones. Con esta ley, no habrá una octava oportunidad. Lo mismo ocurrirá con otro socialista, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, quien comparte el mismo número de periodos al mando de su municipio.

Los vecinos de Vitacura conocen como “El Tronco” al alcalde Raúl Torrealba (RN), un histórico que llegó a liderar el municipio en 1996 y ahí ha permanecido firme por 24 años. Su ciclo se cerrará en esta gestión, al igual que el de otra histórica: Virginia Reginato (UDI). La conocida “tía Coty” deberá dejar el municipio de Viña del Mar tras cumplir su cuarto ciclo.

Rostros que han adquirido protagonismo en estos meses de pandemia, como el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), tampoco podrán sumar más periodos. El también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, cumplirá justo los 12 años límite para estar en el cargo.

De todos modos, en los partidos ronda la idea de tramitar una ley corta para que los 96 alcaldes en ejercicio queden eximidos de la norma en la próxima elección, ya que su proceso electoral se encuentra a la vuelta de la esquina con primarias en noviembre y elecciones en abril del 2021. Otra opción sería que el Ejecutivo presentara un veto, aunque todavía no hay luces de que exista esa intención.