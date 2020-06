¿Qué pasó?

Sus destinos se sellaron este miércoles. Tras más de una década de tramitación y fuego cruzado entre diputados y senadores, la ley que pone límite a la reelección en cargos de elección popular al fin es una realidad. 50 parlamentarios y 96 alcaldes en ejercicio, quedarán fuera de las próximas elecciones por haber cumplido ya con el nuevo límite para estas autoridades: 12 años en el cargo.

Los históricos que "cuelgan las botas"

Los vecinos de la comuna de El Bosque no conocen a otro alcalde que no sea Sadi Melo (PS). El primer y único edil que ha tenido la comuna fue designado por el fallecido Presidente Patricio Aylwin a principios de los 90´, para luego triunfar en las urnas en 7 ocasiones. Con esta ley, no habrá una octava oportunidad. Lo mismo ocurrirá con otro socialista, el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, quien comparte el mismo número de periodos al mando de su municipio.

Los vecinos de Vitacura conocen como “El Tronco” al alcalde Raúl Torrealba (RN), un histórico que llegó a liderar el municipio en 1996 y ahí ha permanecido firme por 24 años. Su ciclo se cerrará en esta gestión, al igual que el de otra histórica: Virginia Reginato (UDI). La conocida “tía Coty” deberá dejar el municipio de Viña del Mar tras cumplir su cuarto ciclo.

Rostros que han adquirido protagonismo en estos meses de pandemia, como el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), tampoco podrán sumar más periodos. El también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, cumplirá justo los 12 años límite para estar en el cargo.

De todos modos, en los partidos ronda la idea de tramitar una ley corta para que los 96 alcaldes en ejercicio queden eximidos de la norma en la próxima elección, ya que su proceso electoral se encuentra a la vuelta de la esquina con primarias en noviembre y elecciones en abril del 2021. Otra opción sería que el Ejecutivo presentara un veto, aunque todavía no hay luces de que exista esa intención.

“Se levanta la sesión”

37 diputados y 13 senadores vivirán en los próximos meses sus últimas votaciones en el Congreso. Los más longevos en la cámara baja son los diputados Patricio Melero (UDI), José Miguel Ortíz (DC) y René Manuel García (RN) con ocho periodos seguidos. Tras ellos, el radical José Pérez y quién hasta hace poco militara allí también, Carlos Jarpa, deberán conformarse con sus 24 años en el cargo. Lo mismo el ex DC e histórico de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini.

Diputados de generaciones más jóvenes como Javier Macaya y María José Hoffmann (ambos UDI), Marcela Sabat (RN) o Matías Walker (DC), también quedarán fuera del tablero al haberse cumplido su tercer periodo el próximo año. Mismo destino tendrán los diputados Hugo Gutiérrez y Guillermo Teillier, quienes fueron los primeros comunistas en desembarcar en el Congreso tras el retorno a la democracia.

El recién fundado Partido Republicano perderá a su único parlamentario, Ignacio Urrutia, como carta para competir en la cámara. El ex UDI cumple su tercer periodo como diputado y el cambio de colectividad no lo excluye de la regla.

En el Senado la herida duele mucho más. En la elección del próximo año no podrá ir el independiente por Magallanes Carlos Bianchi, quien acusó a un grupo de parlamentarios de querer dejarlo “fuera de juego”. Otros que tendrán que desocupar sus escritorios son Alejandro Navarro (PRO), Andrés Allamand (RN), Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Victor Pérez (UDI) y Jorge Pizarro (DC).

Como el senado renovará su otra mitad en 2026, para ese entonces los senadores Francisco Chahuán (RN), Isabel Allende (PS), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), José García Ruminot (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) quedarán fuera de juego. Aunque la senadora DC Ximena Rincón también ha conseguido llegar a la cámara alta en dos ocasiones, en la primera oportunidad no logró llegar a la mitad de su ejercicio en el cargo porque fue llamada a integrar el gabinete de la entonces Presidenta Michelle Bachelet,

El cientista político e investigador de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, plantea que este nuevo escenario político: “implica en la práctica una renovación bastante significativa en los dos niveles más clásicos de representación, que son el Congreso y los municipios”.

Esta reforma se suma a otros cambios que se han hecho en materia electoral, como el fin al binominal y el voto obligatorio, pero en esta ocasión: “deberíamos observar una renovación mucho más acelerada de la política, no sabemos si esa renovación va a traer una mejor calidad de la democracia o no, pero lo claro y lo concreto es que vamos a tener nuevas caras”, afirma el experto.

Los senadores que no podrán ser reelegidos

Alejandro Navarro

Andrés Allamand

Carlos Bianchi

Francisco Chahuán

Guido Girardi

Isabel Allende

Jaime Quintana

Juan Carlos Letelier

Ricardo Lagos Weber

Víctor Pérez

Jorge Pizarro

José García Ruminot

Juan Coloma

Los diputados que no podrán ser reelegidos

José Ortiz

Patricio Melero

Renpe García

Carlos Jarpa

José Pérez

Pablo Lorenzini

Alejandra Sepúlveda

Fernando Meza

Fidel Espinoza

Ignacio Urrutia

Iván Norambuena

Javier Hernández

Ramón Barros

Rodrigo González

Gabriel Silber

Jorge Sabag

Manuel Monsalve

Mario Venegas

Tucapel Jiménez

Alejandro Santana

Celso Morales

Cristina Girardi

Enrique Van Rysselbergue

Issa Kort

Guillermo Teillier

Hugo Gutiérrez

Javier Macaya

Juan Castro

Leopoldo Pérez

Marcela Sabat

Marcelo Schilling

María Hoffman

Matías Walker

Padro Álvarez-Salamanca

Pepe Auth

René Saffirio

Víctor Torres

Lista de alcaldes que no podrán ser reelegidos