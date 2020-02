¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, la timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió al rol de la oposición para frenar la violencia que se vive en el país y explicó su decisión de respaldar al exdiputado UDI Gustavo Hasbún.

¿Qué dijo?

Consultada por los dichos del ministro Ignacio Briones quien expresó que la democracia se encuentra amenazada, la senadora UDI dijo que "si no somos capaces de restablecer el orden público, si no somos capaces de usar adecuadamente el estado de derecho que existe en nuestro país, sin duda que ponemos en riesgo la democracia".

Además, la líder gremialista acusó una "falta de condena real a la violencia" por parte de la izquierda política y afirmó que "acá no podemos estar con un discurso con doble cara, o estamos contra la violencia o no estamos contra la violencia".

Apoyo a Carabineros

Van Rysselberghe hizo hincapié en la labor de Carabineros, y apuntó sus dardos a quienes critican el uso excesivo de fuerza por parte de los funcionarios policiales. "Ha faltado un compromiso como sociedad completa de respaldo a Carabineros, te dicen que controlen el orden público, pero falta que digan que para controlar la violencia se requiere usar la fuerza (...) ¿Cómo vamos a hacerlo con personas que están dispuestas a quemar un hotel con personas adentro?".

"Si en ese uso de la fuerza se detecta uso abusivo, bueno estamos en un estado de derecho, esa discusión se verá en tribunales", añadió.

"La paz no se ha logrado"

La entrevistada comentó que el cambio constitucional no es prioridad y en ese sentido dijo que "exigimos a la oposición que cumpla la segunda parte del acuerdo por la paz. La paz no se ha logrado". La senadora hizo un llamado a la oposición y expresó "¿Están dispuestos a respaldar a Carabineros y a la PDI en el uso de la fuerza?".

"No basta con decir rechazo la violencia, necesitamos coherencia entre lo que dicen y hacen", agregó.

"No tengo por qué no creerle a Gustavo Hasbún"

En relación al caso de supuesto cohecho en el MOP de la Araucanía, Van Rysselberghe aseguró que el ministro Palacios no debió verse involucrado y que no entendió la suspensión de su militancia.

Consultada por el caso Gustavo Hasbún, la senadora aseveró que "todas las personas tienen derecho a defenderse".

"Hay dos versiones. No tengo por qué no creerle a Gustavo Hasbún. Las defensas corporativas no corresponden en eso estoy absolutamente de acuerdo", declaró.