¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso sus inquietudes para el mes de marzo los efectos que puedan tener los hechos de violencia. Al respecto, señaló que su principal preocupación es por la democracia y la falta de acuerdos en el ambiente político.

¿Qué dijo?

“Mi principal preocupación es por nuestra democracia. Yo concuerdo con lo que planteaba el Presidente ayer, creo que hoy enfrentamos un desafío democrático fundamental que está amenazado principalmente por la violencia, que no ha cejado, con un ingrediente que me parece extremadamente peligroso, que es que no hayamos sido capaces de rescatar, que es la legitimidad del uso de la fuerza estatal cuando corresponde", dijo en entrevista con radio Infinita.

En ese sentido, aseveró que "por distintas razones hoy está completamente desprestigiada, en parte, porque las fuerzas policiales cometieron errores, ha habido violaciones a los derechos humanos, pero eso no nos puede llevar a deslegitimar el principio subyacente que es el que fundamenta la existencia del Estado y del Estado de Derecho”, indicó el ministro.

"Sin eso, todo lo demás que hablemos, agenda social, formas de financiamiento, reforma tributaria y crecimiento, es una fantasía, este es el piso necesario para toda esa discusión tan necesaria que el país tiene”.

Con respecto a lo mismo, explicó que “acá hay un llamado a defender la democracia. Aquellos que avalan la violencia indirectamente están condenando la democracia. Yo creo que hay mucho avalamiento tácito, no he visto a nadie diciendo ‘oye vayan a delinquir’, pero como decía el senador Insulza, yo creo que ha habido ambigüedad en condenar con claridad”.

“Yo creo que (la democracia) está bajo amenaza, evidentemente. Cuando los elementos fundantes del Estado de Derecho están en jaque, está en jaque la democracia. Y no digo simplemente esto como una cosa amenazante, creo que hay otros elementos que también están contaminados por la violencia, por ejemplo, los liderazgos políticos”, sostuvo.

Falta de acuerdos

Por otro lado, según su percepción, actualmente"cuesta mucho más llegar a acuerdos, porque uno ve liderazgos políticos que están básicamente apanicados, respondiendo en la corta, yéndose por la movida individual versus la colectiva y los propios parlamentarios te lo dicen, ‘a mí me encantaría actuar así pero me siento presionado o siento temor por actuar asá’ y eso creo que empieza a contaminar la democracia en otra dimensión que es contraria a lo que las chilenas y chilenos expresan que es ojalá encuentren acuerdo”.

“Yo lo he repetido muchas veces y no me cansaré de defender la palabra acuerdo porque creo que es de la esencia de la política, quien niegue la palabra acuerdo está negando la política y está negando a la democracia, creo que eso es parte del problema al que nos enfrentamos hoy”, finalizó.