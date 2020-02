¿Qué pasó?

El dueño de la constructora SGYC, Bruno Fulgeri, a quien el exdiputado Gustavo Hasbún le habría ofrecido acelerar una solución a sus apremios contractuales a cambio de dinero, entregó su versión sobre los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía.

La situación fue dada a conocer luego de que Radio Bío Bío revelara un audio de febrero de 2019, donde también se menciona al actual ministro de Economía, quien en ese entonces era Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios.

¿Qué dijo Fulgeri?

"Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", señaló Fulgeri a La Tercera PM.

En cuanto a la defensa de Hasbún, quien asegura que el audio tiene relación con una asesoría que SGYC pidió, el empresario sostuvo que nunca solicitó una asesoría y que Hasbún pidió que le pagara "a cambio de hacer las gestiones para que me pagaran. Para que sacaran una resolución que ya estaba atrasada de un contrato para Villarrica mal diseñado del MOP".

"Él nombra al ministro Palacios, pero no sé si él era el nexo o simplemente era el seremi actual del MOP acá, que es el que lo tiene al tanto de todas las cosas. Acá saben cuál es el proceso administrativo que llevaron; acá tienen claras las amenazas que ellos hicieron en mi contra, de quitarme los contratos si no cumplía… toda la denuncia que hice dice relación con que yo era contratista que tenía -efectivamente- cuatro contratos, nunca tuve una multa ni observación, tenía 90 empleados", detalló.

"Y resulta que, mágicamente, después de febrero, cuando no cumplo con la coima, empiezo a ser el peor contratista de la Tierra. Ahí me empiezan a cortar los contratos, a amenazarme con que no me van a entregar las modificaciones, y terminan sin pagar. Hoy el MOP me debe $600 millones de pesos", aseguró.

El ministro Palacios

En cuanto a Palacios, explica que: "él (Hasbún) lo nombra. Dice, déjame hacer las gestiones, voy a hablar con Lucas Palacios o alguien del MOP. Yo no conozco a Lucas Palacios. Estuve en una reunión puntual que pedí por Ley del Lobby para otra gestión, que él mismo nombra: él dice que -por otro proceso- a mí me suspendieron. Invito al ministro Palacios a informarse bien".

Además, desmiente el comunicado emitido por el Ministerio de Economía, donde el ministro niega haber participado de la situación y afirma que: "durante mi ejercicio como Subsecretario de Obras Públicas, se le puso término por anticipado con cargos a los 4 contratos que mantenía la empresa con el MOP en La Araucanía, ordenándose además el cobro de garantías".

"No es cierto que me hayan liquidado los contratos. A a mí no me han notificado nada, me tendrían que haber avisado con 45 días de anticipación. Yo pedí la liquidación de uno, en virtud del trato abusivo de la dirección de Vialidad y de lo que me adeudan $340 millones, más las garantías, más las retenciones", afirmó Fulgeri.

La denuncia

El empresario también insistió en que: "la Contraloría, la PDI, la fiscalía hagan su pega. Que determine las arbitrariedades que cometía el MOP en la Dirección de Vialidad. Hemos hecho las denuncias, hace más de un año, y no pasa nada. Toda la gente sigue ahí: Rodrigo Toledo, director de Vialidad. Y el único perjudicado soy yo y mi empresa: teníamos 90 empleados, y hoy, ocho”.

"El seremi Henry Leal lógicamente debe ser uno de los contactos más importantes de Gustavo Hasbún. Hasbún fue candidato a senador y su candidato a diputado era Henry Leal, actual seremi del MOP. Los conozco en persona a los dos. Sé cómo son, sé lo que han hecho. Si hay una Fiscalía, que haga la pega. Que investigue los delitos. Esto es un delito de cohecho: a mí me pidieron plata para hacer un proceso administrativo. No pagué, y me llegaron las penas del infierno. Es así de simple".