¿Qué pasó?

Este lunes el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a la filtración de un audio del exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), que lo vincula con supuestas coimas al interior del MOP.

Al respecto, señaló que no tiene contacto con el exparlamentario y que "él tendrá que explicar las razones de por qué dijo lo que dijo".

¿Qué dijo?

En entrevista con el mantinal del Mega 'Mucho Gusto', el secretario de Estado, señaló que “lo que me involucra es que él dice que tendría un contacto conmigo lo cual no sé de dónde saca” y agregó: "Desmiento absoluta y categóricamente cualquier relación con esta o cualquier situación de probidad”.

Aseveró también sobre Hasbún que "él tendrá que explicar las razones de por qué dijo lo que dijo. Yo como no tengo nada que esconder, entonces tampoco me voy a andar escondiendo”.

“Me da mucha rabia que se pretenda enlodar mi nombre, en circunstancias que he sido extraordinariamente riguroso con todas estas situaciones de probidad y no solamente con esta, sino con muchas otras”, puntualizó Palacios.

No se ha contactado con Habún

“No tomó contacto conmigo", expresó Palacios sobre Habsún y además explicó: "Yo no soy cercano a Hasbún, nunca me he tomado un café con él o un trago. Yo lo conozco porque fue exdiputado de la UDI, así socialmente y nada más. No tengo una mayor cercanía con él”.

"No tengo ningún interés en conversar con el exdiputado, ¿por qué voy a aconversar con él?", añadió.