Diputado Schalper por nueva Constitución: "Yo creo que el 'No' puede dar una sorpresa en abril"

¿Qué pasó?

Esta mañana el diputado Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a su postura de rechazar la creación de una nueva Constitución y fomentar una reforma constitucional.

¿Qué dijo?

En el programa Quién Lo Diría de radio Infinita, Schalper aseguró: "Yo quiero abrirle un espacio de reflexión a muchas personas que quieren cambiar la Constitución en algunos elementos, hay varias cosas (...) No le hace mucho sentido al país estar prácticamente dos años en esta conversación con la incertidumbre que eso significa, sin garantías de que esa conversación se vaya a dar sin confrontación y sin violencia. Yo quiero abrir un espacio para aquellos que creemos que hay que hacer cambios, pero sin esta tesis de quienes piensan que hay que partir de cero".

Asimismo enfatizó que "se impuso la idea de que Chile necesita una nueva Constitución, en vez de una reforma constitucional (...) Habemos muchos que creemos que la Constitución necesita cambios, pero no compartimos la hoja de ruta en blanco, porque lo que creemos es que Chile necesita reformas y no la refundación, no partir desde cero".

En la entrevista el diputado RN también planteó su preocupación de lo poco que se ha hablado sobre qué pasará si en el plebiscito de abril si impone la opción de rechazo: "Creemos que si gana el 'No' (Rechazo) debería surgir un deber para el Presidente de la República que le ponga urgencia a todos los proyectos de reforma constitucional que estén presentados (...) ", explicó.

Del mismo añadió: "yo creo que el 'No' puede dar una sorpresa en abril, yo creo de todos modos que es muy importante que en el plebiscito de entrada haya efectivamente una tendencia a la moderación (...) Nuestra idea es rechazar, pero no rechazar para no hacer nada, que sería la opción quizás de otro sector de la derecha, sino que más bien rechazar para reformar, para hacer cambios dentro de la lógica de corregir y no dentro de la lógica de partir de cero".

El diputado RN afirmó que son capaces de levatar al menos un tercio del electorado e incluso más, "yo creo que a medida que el tiempo avance la gente va a sentir esa incertidumbre, esa mezcla de factores hará que la gente vea con buenos ojos no alargar esta discusión por dos años" sostuvo.

Declaraciones del Presidente Piñera

Finalmente fue consultado por la entrevista al Presidente Sebastián Piñera en el diario La Tercera, donde el Mandatario aseguró que "lo peor de la crisis ya había pasado". El diputado RN indicó: "La crisis no ha pasado eso es evidente, estamos en plena crisis, estamos tratando de procesar institucionalmente (...) Yo creo que lo que el Presidente quiso decir, que el momento más violento de la crisis o el momento más conflictivo de la crisis ha ido bajando, y yo creo que tenemos que estar todos en esa sintonía. No hay peor complicidad para la violencia que nosotros sigamos teniendo una actitud condescendiente con ella".