Presidente Piñera: "Estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó"

Piñera por videos sobre violaciones a DDHH: "No me expresé en forma suficientemente precisa"

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, habló en la presente jornada de la crisis social que vive Chile y dio su visión de lo que vendrá para el país en el año 2020.

¿Qué dijo el mandatario?

"Chile venía avanzando. Estábamos creciendo con fuerza, creando empleos, mejorando los salarios. Pero, a pesar de esos avances, había muchas grietas que surgieron con fuerza a partir de ese viernes. No tuvimos la suficiente sensibilidad para darnos cuenta de ello, no teníamos el sentido de urgencia que se requería. Esa es la gran lección de estos 70 días", señaló en una entrevista con Diario La Tercera.

En relación a la alta desaprobación en su gestión, sostuvo que “duele, porque desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto en las noches, el único norte que guía nuestra acción es lograr una sociedad que no solo crezca y se desarrolle, sino que permita que cada chileno tenga un lugar para aportar y uno para beneficiarse de los frutos de ese desarrollo”.

Además, fue consultado por algunos eventuales errores en el manejo de la crisis, aclarando que "respecto del tema de la guerra, fue mal entendida esa palabra. Lo que digo es que estábamos enfrentando a un enemigo poderoso, que no respetaba a nada ni a nadie. Ese era al que teníamos que confrontar y no había que minimizar el peligro que eso significaba".

Derechos Humanos

"Estoy de acuerdo que los atropellos a los derechos humanos son graves y que fueron reiterados. Pero quiero decir algo, tenemos 60.000 carabineros en nuestro país y, por lo tanto, no confundamos la acción condenable y repudiable de algunos, con lo que es la institución", afirmó.

Además, agregó que "El tema de derechos humanos para mí es un tema extraordinariamente sensible, es algo que heredé de mis padres y por eso para mí es un tema que no solo tiene una dimensión ética y moral, sino que me afecta lo más íntimo".

Movilizaciones en Chile

Por las constantes movilizaciones, Piñera fue enfático en señalar que “estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos”.

Cerró diciendo que "ahora yo sé que para algunos nada es suficiente. Nada es suficiente y no quieren que sea suficiente, porque a lo mejor lo único que quieren es agudizar y exacerbar los conflictos, la violencia y la odiosidad entre los chilenos".