Se repite especial fenómeno: Halo solar ahora se aprecia en Santiago y en zona central del país

Hoy es el turno de la capital! Ayer se vio un hermoso #halosolar en gran parte del norte y hoy es en #Santiago y también otras regiones de la zona centro del país.. se trasladó? No! Es simplemente por el tipo de nubes qué hay en l zona, nubes altas formadas por cristales de hielo y que provocan un efecto prisma con la radiación del ☀️, aguacero o temblor? Nada que meteorológicamente diga eso ni comprobado! Que tengan un lindo #domingo #weekend #findeaño @meganoticiascl