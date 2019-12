Usuarios de redes sociales dan cuenta de fenómeno en los cielos del norte de Chile

¿Qué pasó?

Distintos usuarios de redes sociales han dado cuenta de un fenómeno en los cielos del norte de Chile, especialmente en la región de Coquimbo y zonas cercanas.

La gran mayoría lo llamó un “halo solar”, mientras otros recurrieron a un viejo refrán: "Círculo en el sol, lluvia o temblor".

Más allá de cualquier consideración, las imágenes no dejaron indiferente a nadie.

Conoce las mejores tomas:

Halo solar desde el valle de elqui pic.twitter.com/RVcD9bEtOd — Carlos Vergara (@krloz_LDC) December 28, 2019

Hermoso #halo #solar @cristobaljuliav @MeteoLaSerena @meteochile_dmc @ElTiempoSerena @elovallino @DiarioOvalleHoy @eldia_cl pic.twitter.com/lcDvgQUuXi — Cristian Carvajal (@c_carvajal_v) December 28, 2019

Fotos del halo solar que se ve hoy #halosolar #coquimbo pic.twitter.com/lppoaDvfnB — Lorena González (@LoGonzalezMo) December 28, 2019

Nuevamente Halo Solar visto ahora en los cielos de Coquimbo, #Chile, el 28.12.2019. #SolarHalo #Arcoiris #Arcoirisdefuego #Earthquake #Phenomenon #zabedrosky #LaSerena #Peñuelas #Tongoy #Guanaqueros



By: @xroslvd (Instagram). pic.twitter.com/Gh1tpzTR2p — ⚠David de Zabedrosky🌎 (@deZabedrosky) December 28, 2019

(13:54 HRS) #LASERENA #COQUIMBO #VALLEDELELQUI (@JavieraNF) Impresionante Halo Solar se puede apreciar a esta hora de la tarde en gran parte de La Región de Coquimbo @MeteoLaSerena @ELTIEMPOCHV @RedMeteoA pic.twitter.com/trwrEd9nuu — Alvaro Molina (@AlvaroMolinaCL) December 28, 2019

Hermoso halo solar podemos apreciar en Vicuña, Elqui.

Un "halo solar" se produce cuando se forman partículas de hielo a más de 5 mil metros y éstas refractan la luz proveniente del sol, generando un espectro de colores similar a los arcoiris pic.twitter.com/M1AQu7WvVC — Wilfred (@exploraelqui) December 28, 2019

Beautiful solar halo right now in #LaSerena pic.twitter.com/YynB8GqKpj — Kathy Vivas (@akvivas) December 28, 2019