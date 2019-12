Ministro Moreno por puente Chacao: "No vamos a permitir que el contrato se incumpla"

¿Qué pasó?

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se refirió a la suspensión de la construcción del Puente Chacao, anunciado por el Consorcio Puente Chacao (CPC), cuyo accionista controlador es la empresa coreana Hyundai Engineering And Construction.

Al respecto, dijo que no permitirán esta situación prospere y que, en caso contrario, acudirán a los tribunales de justicia, no obstante calificó el hecho como “una diferencia de opinión” entre las partes.

¿Qué dijo?

“Este es un contrato que incluye diseño, ingeniería y construcción y es un contrato a suma alzada, es decir, todos los riesgos son del constructor. Por esa misma razón, no asumiremos costos más allá de lo que corresponde al MOP ni aceptaremos detenciones de las obras. Hasta hoy no hemos sido notificados de esto y las obras han continuado (...) Si no se logra acuerdo, el propio contrato señala cómo se resuelven las diferencias de opinión, que son los tribunales de justicia, donde cualquiera de las parte puede acudir sin ningún problema. Nadie está por encima de la ley ni sobre lo que se acordó. Lo que corresponde es hacer valer el contrato”, sostuvo el secretario de Estado.

Moreno agregó que “no vamos a permitir que el contrato se incumpla, de lo contrario tendría repercusiones graves para este consorcio”.

Respecto a los reclamos de la empresa, dijo que "los 218 mil millones de pesos adicionales que está pidiendo el consorcio corresponden a un aumento del 50% del valor del puente, cuatro veces el valor de todo lo que se ha construido hasta el momento, o sea, subiría cinco veces el valor. Para ponerlo en otros términos, equivale a los tres hospitales que vamos a licitar, que son los de Parral, Linares y Constitución”.

¿En qué se basa la posición del Gobierno?

Según comentó Moreno, “hemos hecho y vamos a hacer los mejores esfuerzos para tener un acuerdo con este consorcio, siempre y cuando se cumplan las dos prioridades anteriores”, que son el cumplir con la necesidad de los habitantes de Chiloé y cuidar los recursos.