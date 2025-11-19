"No me deja respirar": Un niño de 7 años anticipó su propio asesinato, pero no hicieron nada para salvarlo
- Por Diego Alonzo
Con tan solo 7 años, Nathaniel Burton anticipó su muerte y no pudo salvarse, ya que nadie lo ayudó a tiempo. El menor era víctima de reiteradas agresiones por parte de su madre y en más de una ocasión le comentó a su abuela que su mamá quería asesinarlo.
Los registros del caso dejaron en evidencia los tormentosos días que pasó Nathaniel.
La madre fue sentenciada a 35 años de cárcel
La tragedia se remonta a febrero de 2021, cuando Sarah Safranek asfixió a Nathaniel en su domicilio en Oregon, Estados Unidos. El niño fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, pero falleció al día siguiente, pese a los esfuerzos médicos.Ir a la siguiente nota
Lo anterior dio pie a una investigación de la justicia, que terminó declarando culpable a la madre del menor de edad, siendo sentenciada a 35 años de prisión, según consignan medios internacionales.
Nadie ayudó a Nathaniel
La abuela de Nathaniel habló con los agentes de la policía y señaló que su nieto acudió a ella unos dos meses antes del crimen, cuando su mamá había intentado quitarle la vida.
"Mamá me va a matar", fueron las palabras del pequeño en ese instante, quien advirtió que su mamá había intentado en reiteradas ocasiones quitarle la vida. "No puedo respirar, no me deja respirar", le dijo a su abuela. La mamá del menor le dijo a la abuela que el menor estaba mintiendo
Algunos familiares intentaron contactarse con los servicios de protección infantil, pero nunca recibieron una respuesta.
Parte de las pruebas en contra de Safranek fueron las búsquedas en internet. El día del asesinato, buscó, por ejemplo: "¿Cuánto tiempo dura una investigación después del fallecimiento de un niño?".
Al mismo tiempo, buscó información sobre venenos y "cómo matar a alguien con un muñeco vudú", lo que llevó al juez del caso a ordenar que cumpliera pena de cárcel.
Leer más de
Notas relacionadas
- Después de 31 años: Hallan los restos de un montañista desaparecido en glaciar de Suiza en 1994
- Capturaron enorme pitón en el techo de una casa en Malasia: Se resistió y cayó al suelo de golpe
- Tenía dolor de estómago, fue ignorado por los doctores y casi termina muriendo: "Recuerdo planear mi funeral"