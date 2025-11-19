"No me deja respirar": Un niño de 7 años anticipó su propio asesinato, pero no hicieron nada para salvarlo

19 nov. 2025 - 18:41 hrs.

Con tan solo 7 años, Nathaniel Burton anticipó su muerte y no pudo salvarse, ya que nadie lo ayudó a tiempo. El menor era víctima de reiteradas agresiones por parte de su madre y en más de una ocasión le comentó a su abuela que su mamá quería asesinarlo.

Los registros del caso dejaron en evidencia los tormentosos días que pasó Nathaniel.

La madre fue sentenciada a 35 años de cárcel

La tragedia se remonta a febrero de 2021, cuando Sarah Safranek asfixió a Nathaniel en su domicilio en Oregon, Estados Unidos. El niño fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, pero falleció al día siguiente, pese a los esfuerzos médicos.

Lo anterior dio pie a una investigación de la justicia, que terminó declarando culpable a la madre del menor de edad, siendo sentenciada a 35 años de prisión, según consignan medios internacionales.

Nadie ayudó a Nathaniel

La abuela de Nathaniel habló con los agentes de la policía y señaló que su nieto acudió a ella unos dos meses antes del crimen, cuando su mamá había intentado quitarle la vida.

"Mamá me va a matar", fueron las palabras del pequeño en ese instante, quien advirtió que su mamá había intentado en reiteradas ocasiones quitarle la vida. "No puedo respirar, no me deja respirar", le dijo a su abuela. La mamá del menor le dijo a la abuela que el menor estaba mintiendo

Algunos familiares intentaron contactarse con los servicios de protección infantil, pero nunca recibieron una respuesta.

La madre del niño asesinado en Oregon / Mirror

Parte de las pruebas en contra de Safranek fueron las búsquedas en internet. El día del asesinato, buscó, por ejemplo: "¿Cuánto tiempo dura una investigación después del fallecimiento de un niño?".

Al mismo tiempo, buscó información sobre venenos y "cómo matar a alguien con un muñeco vudú", lo que llevó al juez del caso a ordenar que cumpliera pena de cárcel.

Todo sobre Sucesos