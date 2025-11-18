Capturaron enorme pitón en el techo de una casa en Malasia: Se resistió y cayó al suelo de golpe

18 nov. 2025 - 19:47 hrs.

Una enorme pitón fue captada en el techo de una casa en Malasia, en lo que pareciera ser una imagen sacada de un documental de animales exóticos. El registro impactó a las redes sociales debido al tamaño de la serpiente, que amenazó la tranquilidad de una familia.

Según informaron medios internacionales, el hecho fue reportado el pasado 12 de noviembre, en Kedah, cuando los miembros del hogar llamaron a la Fuerza de Defensa Civil al sospechar de la presencia del animal.

El escalofriante hallazgo de la pitón

El equipo de rescate llegó rápidamente al domicilio con cascos y vestimenta especial, por lo que revisaron el techo, confirmando que había una pitón enorme.

Los integrantes de la Fuerza de Defensa Civil hicieron todo lo posible por atraparla, utilizando ganchos y otros elementos para que cayera al piso, lo que finalmente ocurrió, aunque después de varios intentos.

Una vez en el piso, los especialistas la recogieron y notaron que pesaba alrededor de 54 kilos, así que fue trasladada a una zona natural, bien alejada de las viviendas.

@saysdotcom A massive 3m python crashed through the ceiling of a house in Sungai Petani, leaving the Civil Defence Force team who responded in shock. Sergeant Zaiton Mohamed Ali said they didn’t expect the snake to be so huge — around 60kg and “as big as an anaconda". The python, which had been hiding in the ceiling for months, fell with a loud thud and even pushed a heavy washing machine while trying to escape. The aggressive reptile was eventually captured by Zaiton and her team and taken to the APM Kuala Muda office for temporary holding. Follow @saysdotcom for more news updates. #SAYSnews ♬ Notícia Urgente! - TheTrend

¿Qué dijeron los dueños de casa?

La dueña de casa explicó a los medios que "mis hijos usaron la cámara del teléfono para hacer 'zoom' en la zona y encontramos la serpiente".

Mientras tanto, el dueño del hogar quedó impactado con el tamaño de la pitón, afirmando que "era tan grande que grité. Nunca había visto una serpiente tan grande delante de mis ojos".

