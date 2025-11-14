Tenía dolor de estómago, fue ignorado por los doctores y casi termina muriendo: "Recuerdo planear mi funeral"

14 nov. 2025 - 13:17 hrs.

Liam Robertson tenía 21 años cuando empezó a presentar dolores de estómago, acompañados de sangrado y agotamiento. De inmediato acudió al hospital para que los doctores lo atendieran, pero estos le dijeron que se debía a estrés o a una dieta que estaba siguiendo al practicar boxeo.

El hombre, oriundo de Escocia, contó su historia ahora con 37 años, afirmando que el mal diagnóstico que recibió casi le cuesta la vida y que incluso esto lo llevó a planear su funeral en plena juventud.

El dramático relato de Liam

Según Aberdeen Live, Liam contó que los especialistas no lo escucharon, puesto que él sabía que tenía algo grave, lo que resultó siendo una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria intestinal.

El diagnóstico se lo terminó dando un médico privado al que tuvo que acudir, pero a esa altura ya estaba bastante enfermo. De hecho, pasó casi un año hospitalizado luchando contra la muerte.

El afectado manifestó que "los médicos me advirtieron que mi intestino podía reventar en cualquier momento... recuerdo que estaba planeando mi propio funeral. Pasé de estar sano e independiente a depender de sueros para sobrevivir".

Liam Robertson / Aberdeen Live

Una lucha contra la depresión

Una vez que fue diagnosticado, Liam pasó encerrado en su habitación y tuvo que lidiar con una depresión, que fue provocada por la pérdida de sus ingresos y su estado de salud.

Pese a su dura experiencia, sobrevivió y una década después optó por escribir varios libros sobre salud. A su vez, entró a trabajar como embajador de la Fundación Crohn's & Colitis.

"Cuando estuve enfermo, me prometí que si alguna vez mejoraba, lo aprovecharía al máximo", destacó Liam, quien remarcó la importancia de una detección a tiempo en este tipo de enfermedades.

