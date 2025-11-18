Después de 31 años: Hallan los restos de un montañista desaparecido en glaciar de Suiza en 1994

18 nov. 2025 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía Cantonal de Valais, en Suiza, confirmó un hallazgo impactante: un grupo de montañistas que escalaba el Ober Gabelhorn, en los Alpes Peninos, encontró huesos humanos en el glaciar del Obergabelhorn.

Tras realizar pruebas de ADN, las autoridades determinaron que los restos corresponden a un montañista desaparecido en 1994.

Un misterio resuelto tras 31 años

“Tras recibir el informe, agentes de la policía cantonal de Valais fueron trasladados en helicóptero al lugar para asegurar los restos y las pertenencias personales”, indicó la policía.

La fiscalía abrió una investigación y la pesquisa permitió la identificación positiva. El montañista era un ciudadano suizo nacido en 1969, aunque no se entregaron más detalles.

Similar al caso Dennis “Tink” Bell

Según informa CBS News, investigaciones previas revelaron que dos montañistas desaparecieron en la misma zona en noviembre de 1994. Los restos de uno fueron hallados en el año 2000, pero el descubrimiento reciente resuelve por completo el misterio.

“El rápido deshielo de los glaciares, provocado por el aumento de las temperaturas globales, ha permitido descubrir restos de excursionistas y escaladores desaparecidos”, destacó el citado medio.

Este caso recuerda al hallazgo de Dennis “Tink” Bell, investigador británico que murió en un glaciar cerca de la península antártica en 1959 y cuyos restos fueron identificados décadas después.

