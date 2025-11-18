¿Qué es Cloudflare? La razón por la cual la red social X y otros sitios webs se encuentran inoperativos a nivel mundial

18 nov. 2025 - 10:53 hrs.

No fue un problema de tu computador o de tu dispositivo móvil. Distintos sitios web, entre ellos la red social X, se envcuentran caídos sin poder acceder a ellos. Todo esto por la falla del servicio de internet conocido Cloudflare.

Se trata de un proveedor que gestiona gran parte del tráfico y la seguridad de miles de servicios online, por lo que la falla en sus operaciones deja inactivos a una series de sitios web.

Este incidente se provocó durante la mañana de este 18 de noviembre a causa de un problema interno de la red de Cloudflare. Según confirmaron desde la misma empresa, esto golpeó a varios consumidores a nivel global.

Otros sitios afectados

Si bien ha afectado a distintos servicios de internet, entre ellos algunos portales de noticias nacionales, el caso más emblemático fue el caso de la red social anteriormente conocida como Twitter, donde la información de esa plataforma no carga y no deja ver las actualizaciones.

Otros casos son los del popular videojuego en línea, LOL o Valorant, que presentó fallas similares. A pesar de que, en algún momento, la red pareció haber superado el impasse, esto duró poco. X por ejemplo, volvió a fallar rápidamente.

De acuerdo con lo que consigna el medio argentino Ámbito, Cloudflare es una empresa estadounidense que permite acceder a que el internet funcione de manera más rápida y segura

En ese sentido, protege a los sitios web de ataques informáticos, filtra el tráfico de contenido sospechoso y puede hasta bloquear intentos de hackeo.

A pesar de que el problema persiste, desde Cloudflare han señalado que están trabajando con premura para que los sitios webs afectados vuelvan a estar operativos.

Todo sobre Tecnología