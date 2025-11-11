Muere influencer gastronómico a los días de celebrar su aniversario de bodas: "Un trágico incidente"

11 nov. 2025 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

El influencer gastronómico Michael Duarte murió pocos días después de celebrar su aniversario de bodas con su esposa. El creador de contenido estadounidense perdió la vida el sábado cuando viajaba por el estado de Texas, Estados Unidos.

"Horrible incidente"

La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de su cuenta de Instagram @foodwithbearhands, en la que se informó que perdió la vida en un "horrible incidente", sin entregar mayores detalles.

Asimismo, sus cercanos crearon un anuncio en la plataforma GoFoundMe, en la que se busca recaudar fondos para su repatriación, gastos funerarios y para apoyar a la familia del creador de contenido especializado en comida.

"Con profundo pesar, compartimos la triste noticia del fallecimiento de Michael Duarte en un trágico incidente el sábado 8 de noviembre, durante un viaje a Texas. Su muerte ocurrió tan solo tres días después de que él y su esposa celebraran su noveno aniversario de bodas", detalló la publicación.

"Esposo, padre y hermano amoroso"

El escrito añadió que "para nosotros, era un esposo, padre y hermano amoroso, y un gran amigo para muchos. Les pedimos que oren por la familia de Michael durante este momento tan difícil, especialmente por su hija Oakley, de seis años, y su esposa Jessica".

Michael Duarte, el influencer gastronómico

"Durante este tiempo, y en los meses y años venideros, queremos asegurarnos de que Jessica y Oakley reciban el cuidado que Michael hubiera deseado. Su apoyo les brindará consuelo, estabilidad y la certeza de que no están solas en este dolor", reza la publicación.

Duarte tenía más de 2 millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, plataformas en las que era conocido por publicar contenido de comida, compartir recetas y videos de él haciendo cocinando.