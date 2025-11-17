Confirman tres muertos por brote del virus de Marburgo en Etiopía: Es similar al ébola y tiene una alta tasa de mortalidad

17 nov. 2025 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Etiopía confirmó este lunes la muerte de tres personas por el brote del virus de Marburgo, a pocos días de que las autoridades de ese país informaran la aparición de una epidemia a causa de él.

La ministra de Sanidad de aquel país, Mekdes Daba, fue quien dio a conocer la noticia, agregando que el gobierno ha realizado pruebas a 17 casos sospechosos en el sur del país y que actualmente no hay casos activos.

El brote de Marburgo fue declarado el viernes y se notificó por primera vez en la región de Omo, una zona fronteriza con Sudán del Sur. Desde entonces se han adoptando medidas preventivas.

Similitudes con el ébola

Al igual que el ébola, el virus de Marburgo tiene su origen en murciélagos frugívoros y se transmite entre personas por contacto estrecho con fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas.

Sin tratamiento, su tasa de mortalidad puede alcanzar a casi el 90% de quienes enferman. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea y hemorragia.

Los brotes de este virus son relativamente infrecuentes, pero graves. En el pasado se han registrado en Ruanda, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Angola, Congo, Kenia, Sudáfrica, Uganda y Ghana, según la OMS.

Gobierno trabaja en controlar la epidemiaa

El ministerio de Salud, junto que indicar que otras 129 personas consideradas contactos estrechos están siendo vigiladas por separado.

La ministra Mekdes afirmó que se han enviado equipos de emergencia a las zonas en donde se encontró el virus, fortaleciendo instalaciones médicas para su tratameinto. También se están distribuyendo suministros médicos y equipos de prevención de infecciones.

La autoridad aseguró que están trabajando duro para controlar la epidemia y proteger a la comunidad, por lo que hizo un llamado a la población a que se sigan las medidas preventivas, y que si los síntomas aparecen acudir a los centros de salud.