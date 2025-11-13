Deportista chilena terminó en la UCI tras picadura de una araña de rincón: "Estuve a punto de perder el brazo"

13 nov. 2025 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La triatleta chilena Pamela Espinoza, de 50 años, vivió un complejo episodio de salud tras ser picada por una araña de rincón, lo que la llevó a estar hospitalizada durante dos semanas y a someterse a tres cirugías en siete días.

"Veía mi mano muy inflamada, como si tuviera una quemadura"

La deportista, que había viajado recientemente a Hawái para participar en un campeonato, relató a Las Últimas Noticias que su vida cambió drásticamente al regresar a Chile. Diez días después de su retorno, mientras revisaba unas cajas con neumáticos, sintió una molestia en una de sus manos.

"Me picó una araña de rincón en la mano derecha. Es lo que pienso ahora, sacando conclusiones, porque en el momento no me di cuenta y no vi la araña. Durante el día hice mis cosas (...) y me veía la mano muy inflamada, como si tuviera una quemadura. Durante la noche se empezó a poner negra", relató Espinoza.

Al día siguiente decidió ir a la clínica. "Me inyectaron corticoides y me mandaron a la casa, pero me dijeron que si tenía fiebre o vómito, tenía que volver. Y volví a las tres horas, porque estaba con 42°C de fiebre. Y desde ahí no salí más en 14 días que estuve hospitalizada", recordó.

"Me abrieron el brazo completo para sacarme todo lo infectado"

La deportista reveló que al día siguiente de su ingreso fue sometida a una cirugía de emergencia. "Le pregunté al doctor cómo estaba para irme a la casa. Me dijo 'no, en 15 minutos te tenemos que operar'", comentó. Más tarde supo que sufría una infección por estreptococo pyogenes, conocida como la "bacteria asesina".

"Si no hacía nada, la bacteria en 12 horas me mataba. Estuve a punto de perder el brazo", afirmó Espinoza. En total, tuvo tres operaciones en una semana. "Me abrieron el brazo completo para sacarme todo lo infectado. Por suerte no necesité injertos", explicó.

Tras días en la UCI, Pamela regresó a su casa el 5 de noviembre. "Pedí volver, porque al día siguiente, el 6 de noviembre, mi hijo cumplía 10 años y no había visto a los niños mientras estaba hospitalizada. Cuando llegué, me dijo que era el mejor regalo de cumpleaños que había tenido", relató emocionada.

La triatleta ya se encuentra de alta, aunque sigue con controles médicos y antibióticos. Su mano derecha aún no la puede ocupar. "La doctora me dijo que estaba impresionada con mi recuperación, que mi cicatrización fue increíble y que respondí así, porque soy una mujer sana y deportista", señaló.