¿Por qué las toallas desinfectantes no sirven? Así es como debes limpiar correctamente el interior del refrigerador

11 nov. 2025 - 14:00 hrs.

Un refrigerador limpio no solo mantiene frescos los alimentos, también actúa como barrera frente a riesgos que muchas veces desconocemos. Este electrodoméstico requiere una mantención constante para funcionar de manera segura. Cuando no existe una rutina de limpieza adecuada, pueden aparecer focos de contaminación cruzada, olores persistentes y condiciones que afectan la salud de quienes consumen esos alimentos. Por eso, es clave saber exactamente cómo asearlo, qué productos evitar y qué prácticas permiten mantener su interior en óptimas condiciones.

La experta en inocuidad alimentaria y académica de la Universidad Andrés Bello, Natalia Sánchez, recomendó como primer punto actuar con rapidez si se vuelcan líquidos. "Si hay un derrame local, el jugo del pollo o de la carne, por ejemplo, se debe limpiar de inmediato", explicó, señalando que "si la bandeja es removible, se puede sacar y lavar con detergente y agua caliente".

Si el estante no puede extraerse, existe una alternativa segura. "Se puede hacer una solución diluida de cloro, una cucharadita en 4 litros de agua, y con un paño suave se limpia la superficie donde cayó este líquido", agregó. Eso sí, antes es clave absorber el derrame con un paño o toalla limpia, mientras que para el mantenimiento habitual, la experta indicó que "para cosas cotidianas se puede utilizar simplemente un paño con agua caliente y detergente suave, un lavaloza sirve".

La elección de los productos de limpieza no es un detalle menor, mencionó Sánchez. "No se deben utilizar sustancias corrosivas ni químicos como el amoníaco dentro del refrigerador, ya que liberan gases que quedan atrapados en un espacio cerrado. Tampoco corresponde usar productos con abrasivos, porque pueden dañar la estructura interna, especialmente las partes plásticas. Podría utilizarse una solución de alcohol, pero requiere ventilar unos minutos", dijo, precisando que no es necesario desconectar el refrigerador para limpiarlo.

Una recomendación relevante es evitar productos pensados para superficies externas. La especialista aseveró que "no hay que usar amonio cuaternario o estos pañitos desinfectantes, que tienen una sustancia que tienes que remover y son para superficies externas que tú puedes enjuagar después".

¿Cómo controlar el olor a refrigerador?

Para controlar olores, existen soluciones sencillas. "Se pueden neutralizar los olores, por ejemplo, con filtros de carbón, que son fáciles de encontrar en la mayoría de los comercios", expuso Sánchez. Paralelamente, recomendó limpiar las gomas de las puertas con un paño y, sobre todo, secarlas bien, porque "pueden crecer hongos porque las gomas tienden a recalentarse cuando el refrigerador está muy cargado, algo que ocurre con mayor frecuencia en verano debido a las altas temperaturas".

Cuando aparecen hongos en vegetales almacenados, la indicación es clara, según la académica. "Lo ideal es sacar todo lo del refrigerador para limpiar la superficie, para que no sigan contaminándose las otras cosas porque las esporas quedan ahí". En cuanto al orden interno, recomienda mantener las verduras en la parte inferior y evitar humedad excesiva.

El congelador también necesita una mantención cuidadosa. Sánchez deslizó que la pérdida de temperatura puede detectarse fácilmente. "Si uno abre el freezer del refrigerador normal y los productos están unidos, como en un bloque de hielo, lo más probable es que se perdió la electricidad, se descongeló y después se volvió a congelar". Este proceso genera cambios que los usuarios suelen interpretar como "olor a refrigerador". "El freezer yo lo limpio una vez al año", aseguró.

La experta expuso que en modelos con formación de hielo, lo adecuado es descongelar, retirar el hielo y conservar temporalmente los alimentos en un espacio que mantenga la temperatura de congelación. Además, recordó que los congelados tienen un límite de almacenamiento. "Tienen fechas que hay que respetar, porque después cambian las características organolépticas, es decir, el sabor, la textura". Esto no se debe a un daño, sino al paso del tiempo y a cambios naturales en el producto.