China descubre el yacimiento de oro más grande del país: Tendría 1.444 toneladas del preciado metal

14 nov. 2025 - 20:02 hrs.

China dio a conocer este viernes el descubrimiento del yacimiento de oro más grande de su historia desde 1949, ubicado en el noroeste del gigante asiático, en la provincia de Liaoning.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Recursos Naturales, el yacimiento —llamado Dadonggou— contiene 2.586 millones de toneladas de mineral, es decir, la roca desde la que se extrae el metal.

En esa línea, la veta tendría una pureza media de 0,56 gramos por tonelada, lo que equivaldría a un total de aproximadamente 1.444 toneladas de oro en reservas.

Pese a la gran envergadura del proyecto, los trabajos para dar con el depósito tardaron apenas 15 meses, movilizando a más de 1.000 trabajadores.

El buen momento del precio del oro en el mundo

Con este importante descubrimiento, Dadonggou pasa a ser "el yacimiento aurífero individual más grande descubierto en el país y uno de los mayores del mundo en décadas", destacaron desde el ministerio chino.

Además, aseguraron que el depósito ya superó la evaluación preliminar de viabilidad económica, por lo que presenta "perspectivas de desarrollo favorables".

El hallazgo se produce en un excelente momento para el metal amarillo, que ha protagonizado un ascenso de precio de más de 60% desde comienzos de 2025, batiendo múltiples récords y acercándose a los 5.000 dólares por onza.

Utilizado en joyería, industria o como reserva, el oro siempre ha sido considerado por los inversores y las familias un activo seguro, sobre todo porque suele conservar y aumentar su valor. Su repunte este año se explica por factores de incertidumbre económica mundial, además de la inestabilidad del dólar.