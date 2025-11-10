Sospechoso en desaparición de Madeleine McCann gana juicio y puede salir de Alemania

10 nov. 2025 - 18:21 hrs.

Preocupación ha causado la liberación de Christian Brueckner, un convicto de 48 años quien cumplía condena por la violación de una anciana en Praia da Luz en 2005, Portugal. Además, es considerado el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann.

Si bien su liberación ocurrió en septiembre, la noticia radica en que ahora puede salir de Alemania, país donde se encontraba recluido tras cumplir su sentencia.

No está obligado a permanecer en Alemania

De acuerdo con The Sun, Brueckner había recibido la orden de llevar una tobillera electrónica, entregar su pasaporte y establecer una residencia permanente en Alemania.

Sin embargo, un tribunal alemán anuló el lunes una de estas condiciones que lo obligaban a permanecer en su país de origen.

Además, tras su liberación, el sospechoso en la desaparición de McCann se negó a hablar con la policía británica después de recibir una carta internacional solicitando una entrevista.

Cabe destacar que su salida del país europeo se produce a pesar de haber recibido un informe psiquiátrico que concluyó que era probable que cometiera delitos similares en el futuro.

Su conexión con la desaparición de Madeleine

Brueckner fue señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, una niña de 3 años que desapareció del Ocean Club en Praia da Luz, mientras estaba de vacaciones con su familia.

Los investigadores afirman contar con pruebas “físicas” de que Madeleine está muerta, aunque ninguna de ellas vincula directamente a Brueckner con el caso.

A pesar de lo anterior, la policía confirmó que su teléfono (de Brueckner) estuvo cerca del Ocean Club, donde se alojaban los McCann, cuando la menor desapareció el 3 de mayo de 2007.

