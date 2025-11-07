Afirmó por años ser Madeleine McCann: Declaran culpable a joven polaca por acosar a los padres de la niña desaparecida

07 nov. 2025 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven polaca de 24 que años que desde 2022 afirmó que era Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, fue declarada culpable este viernes por la justicia británica por acosar a los padres de la menor. En tanto, Karen Spragg, coacusada en este mismo caso, fue absuelta.

Julia Wandelt estaba siendo juzgada desde principios de octubre por haber acosado a los padres de la niña entre junio de 2022 y febrero de 2025, a través de reiterados mensajes y llamadas telefónicas, en las que afirmaba ser Maddie.

Seis meses de prisión ya cumplidos

A pesar de ser declarada culpable de acoso, el tribunal de Leicester la absolvió del cargo de "stalking", que en el derecho británico corresponde a seguir a alguien o presentarse en su domicilio de manera no solicitada y con un comportamiento obsesivo, pues ese actuar solo habría ocurrido en una sola ocasión.

Tras cinco semanas de juicio, en los que se incluyeron diversas declaraciones y mensajes enviados por Wandelt pidiendo reunirse con los padres de McCann, la joven se declaró inocente y argumentó que solo quería "saber realmente quién soy".

A pesar de ello, fue sentenciada a cumplir seis meses de prisión, pero ha estado bajo custodia desde febrero de este año y, por lo tanto, ya cumplió su condena y será dejada en libertad.

Asimismo, el juez dictó una orden de alejamiento para que no se acerque ni contacte con la familia McCann, ni realice cualquier mención relacionada con ellos.

Familia dice que "no nos complace el resultado"

Al finalizar el juicio, la familia McCann emitió un comunicado en el que declaró que "a pesar del veredicto de culpabilidad por acoso emitido por el jurado, no nos complace el resultado".

"Como la mayoría de la gente, no queríamos pasar por un proceso judicial y solo queríamos que cesara el acoso. Esperamos que la Sra. Wandelt reciba la atención y el apoyo adecuados que necesita y que ninguna vulnerabilidad sea explotada por otros", añadieron.

Por último, comentaron: "Si alguien tiene nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine, por favor, hágalas llegar a la policía".

