Argentina refuerza su poderío militar: Compraron F-16, aviones de reabastecimiento, Hércules C-130 y blindados

06 nov. 2025 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina reforzará su poderío militar con la incorporación de modernos aviones caza F-16 provenientes de Dinamarca, junto con aeronaves de reabastecimiento, un Hércules C-130 y vehículos blindados 8x8 Stryker adquiridos a Estados Unidos.

Estas nuevas incorporaciones, cuyas primeras unidades serán presentadas a comienzos de diciembre, forman parte de un ambicioso plan del Gobierno trasandino para modernizar las Fuerzas Armadas y recuperar la capacidad operativa del país en materia de defensa.

Primeras unidades llegarán en diciembre

De acuerdo a Canal 26, el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) tiene previsto en diciembre presentar oficialmente los primeros cazas F-16 que llegarán al país y los cuatro blindados Stryker adquiridos a Estados Unidos, como parte de un programa más amplio que contempla la compra de 200 vehículos de este tipo.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, concretó una primera compra de ocho blindados con un costo estimado de dos millones de dólares por unidad. Estas incorporaciones marcan el inicio de un plan de fortalecimiento del equipamiento militar terrestre con tecnología de última generación.

La llegada de los F-16 constituye uno de los hitos más importantes de los últimos años para la Fuerza Aérea Argentina. Los primeros seis cazas provenientes de Dinamarca arribarán la primera parte de diciembre, en vuelo directo hacia el país. Se trata de dos unidades monoplazas F-16AM y cuatro biplazas F-16BM.

Las aeronaves estarán acompañadas por aviones KC-135R de reabastecimiento en vuelo y un C-130 Hércules. En total, Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca en una operación valuada en 300 millones de dólares, con el objetivo de reemplazar equipos antiguos y mejorar las capacidades de defensa aérea.

Tareas de preparación y entrenamiento

Según el citado medio, fuentes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (FAA) informaron que se desarrollan tareas de preparación y entrenamiento para los pilotos y técnicos que operarán el nuevo sistema de armas, tanto en el país como en Estados Unidos.

En cuanto a los vehículos Stryker, el Gobierno adelantó los plazos previstos originalmente. Aunque la llegada estaba planificada para 2026, el Ministerio de Defensa logró acelerar la entrega de las primeras cuatro unidades, que arribarán también en diciembre. Estos blindados fueron utilizados por el país norteamericano en misiones de control fronterizo y operaciones en Afganistán e Irak.