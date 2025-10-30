Hombre despertó del coma tras accidente vehicular, dijo que su novia era la responsable y finalmente murió

30 oct. 2025 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de Florida, en Estados Unidos, es acusada de haber ocasionado un accidente vehicular que, meses después, le causó la muerte a su novio. El hombre alcanzó a despertar del coma y responsabilizar a su pareja antes de finalmente perder la vida.

"No me importa lo que pase, recibirás lo que te mereces"

Daniel Waterman, un joven de 22 años, tuvo un accidente automovilístico el 9 de febrero de este año. Sufrió lesiones graves, que tras varios meses de lucha le terminaron costando la vida el 8 de octubre pasado por una neumonía como secuela del choque.

Ese día sufrió una lesión en la columna vertebral y traumatismo craneoencefálico y facial. Entró en coma, pero tras despertar en mayo le dijo a los detectives que su novia había estrellado intencionalmente el vehículo contra un árbol mientras tenían una discusión.

La madre de Waterman declaró a The Post-Standard que él pudo contar su historia a los investigadores mientras emitía sonidos para indicar la letra que quería usar en una pizarra. El joven, contó que el conflicto surgió luego de que la mujer le dijo que estaba embarazada y de que él recibiera un mensaje de una amiga. A raíz de ello, Leigha Mumby, de 24 años, comenzó a conducir de forma impudente y arriesgada.

En un momento en que ella bajó la velocidad, Waterman trató de escapar, pero Mumby aceleró nuevamente y le dijo: "No me importa lo que pase, recibirás lo que te mereces", antes de chocar contra el árbol.

Mujer detenida por homicidio vehicular

La mujer también resultó con graves lesiones, aunque su bebé sobrevivió. Tras despertar del accidente, le dijo a las autoridades que no recordaba lo que había pasado.

Finalmente, fue detenida en julio por cargos de conducción temeraria y homicidio vehicular, además de una agresión agravada con un arma mortal, según la declaración jurada a la que tuvo acceso People. El 19 de noviembre se presentará ante el juez.

En paralelo, la familia de Waterman ahora lucha por la custodia del bebé recién nacido, a la espera de una prueba de paternidad. "No podemos permitir que el bebé crezca con una madre que posiblemente pueda hacer esto. Nuestra misión en la vida es que, si ese niño es suyo, lo acogeremos y le enseñaremos quién era su padre", comentó el abuelo de Waterman, Michael Gilman.