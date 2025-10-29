Conocida marca retira miles de toallitas desmaquillantes del mercado por posible contaminación en EEUU

29 oct. 2025 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el retiro de más de 15.000 paquetes de toallitas desmaquillantes de la marca Neutrogena, tras detectarse la presencia de una bacteria potencialmente riesgosa. La medida afecta a productos distribuidos en cuatro estados del país.

El retiro fue dispuesto por Revue, empresa matriz de Neutrogena, y clasificado por la FDA como de Clase II, categoría que indica que el uso del producto puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles. De acuerdo con el organismo, el riesgo para la población general se considera bajo, aunque se recomienda suspender el uso de los lotes afectados.

Los análisis detectaron la bacteria Pluralibacter gergoviae, considerada un patógeno oportunista. Este microorganismo suele afectar principalmente a personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas o con heridas abiertas, así como a quienes utilizan dispositivos biomédicos, según detalló la autoridad sanitaria estadounidense.

La medida involucra 1.312 cajas de toallitas desmaquillantes ultrasuaves de 25 paquetes de 50 unidades cada uno, correspondientes al lote 1835U6325A. Cada caja contiene 12 paquetes del producto, según el reporte publicado por la FDA. Hasta ahora no se han informado casos asociados al uso de las toallitas.

El retiro de Neutrogena se suma a otros casos recientes en la industria de cosméticos y productos de cuidado personal por contaminación bacteriana. En agosto, la compañía DermaRite Industries realizó un retiro voluntario de diversos productos para la piel y el cabello luego de detectar el complejo bacteriano Burkholderia cepacia, vinculado a infecciones graves en personas con condiciones de salud preexistentes.

La FDA reiteró que los consumidores deben revisar los números de lote antes de usar productos cosméticos o de higiene personal y reportar cualquier evento adverso. Estas acciones, señaló el organismo, buscan garantizar la seguridad de los consumidores y reforzar los controles de calidad en la fabricación de productos de uso cotidiano.

