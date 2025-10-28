¿Qué tan lejos estamos? El poderío militar de Chile comparado con el arsenal de guerra de Estados Unidos

28 oct. 2025 - 15:22 hrs.

La defensa de un país depende en gran parte de su capacidad de reacción ante eventuales amenazas, y en ese contexto, las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental. Su nivel de equipamiento, entrenamiento y despliegue estratégico resulta determinante para la seguridad de cada nación.

Ya sea la Armada, el Ejército o la Fuerza Aérea, cada una cuenta con arsenales que reflejan su poderío militar. En el caso de Chile, ha logrado consolidarse como una de las potencias sudamericanas en la materia, con una estructura moderna y una inversión sostenida.

Sin embargo, la comparación con grandes potencias como Estados Unidos permite dimensionar las enormes diferencias en recursos y capacidad operativa. A continuación, revisamos cómo son militarmente ambas naciones, según el ranking elaborado por el medio especializado internacional Global Fire Power.

La diferencia militar entre Chile y Estados Unidos

Submarinos : 4 ( Chile ) / 70 ( EEUU )

: 4 ( ) / 70 ( ) Portaviones : 0 ( Chile ) / 11 ( EEUU )

: 0 ( ) / 11 ( ) Flota naval : 130 ( Chile ) / 440 ( EEUU )

: 130 ( ) / 440 ( ) Lanzacohetes móviles : 8 ( Chile ) / 641 ( EEUU )

: 8 ( ) / 641 ( ) Blindados : 8.832 ( Chile ) / 391.963 ( EEUU )

: 8.832 ( ) / 391.963 ( ) Tanques : 386 ( Chile ) / 4.640 ( EEUU )

: 386 ( ) / 4.640 ( ) Helicópteros de ataque : 0 ( Chile ) / 1.002 ( EEUU )

: 0 ( ) / 1.002 ( ) Helicópteros : 87 ( Chile ) / 5.843 ( EEUU )

: 87 ( ) / 5.843 ( ) Aviones de combate : 45 ( Chile ) / 1.790 ( EEUU )

: 45 ( ) / 1.790 ( ) Total de aeronaves : 277 ( Chile ) / 13.043 ( EEUU )

: 277 ( ) / 13.043 ( ) Presupuesto de Defensa : US$5 mil millones ( Chile ) / US$895 mil millones ( EEUU )

: US$5 mil millones ( ) / US$895 mil millones ( ) Personal activo : 80.000 efectivos ( Chile ) / 1.328.000 efectivos ( EEUU )

: 80.000 efectivos ( ) / 1.328.000 efectivos ( ) Personal de reserva: 40.000 efectivos (Chile) / 799.500 (EEUU)

A simple vista, la brecha entre ambos países es evidente. Estados Unidos cuenta con una capacidad militar líder a nivel global, con una inversión presupuestaria casi 180 veces superior a la de Chile. Su flota naval, aérea y terrestre le permiten operar de manera simultánea en distintos continentes.

En contraste, Chile mantiene una fuerza armada equilibrada y tecnológicamente actualizada dentro del contexto sudamericano. Aunque la diferencia con Estados Unidos es notoria, la estrategia chilena se centra en la defensa y disuasión regional, no en la proyección global.

