EEUU ataca cuatro narcolanchas y deja 14 muertos: Video muestra cómo fue el accionar de las fuerzas norteamericanas

28 oct. 2025 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Estados Unidos realizó nuevos ataques en las últimas horas contra presuntas narcolanchas, dejando un balance de 14 muertos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, señaló a través de su cuenta oficial de X que se trató de tres ataques llevados a cabo el lunes contra cuatro embarcaciones que se encontraban navegando en el océano Pacífico.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes", escribió.

Solo un tripulante sobrevivió

Hegseth también aseguró que "todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses".

Además, el jefe del Pentágono detalló que solo uno de los 15 tripulantes involucrados sobrevivió, quien fue rescatado por la marina mexicana.

"Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los cazaremos y los eliminaremos", zanjó.