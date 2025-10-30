Hombre vive con tumor de casi 2 kilos en su cara: "Puede ser una sentencia de muerte"

30 oct. 2025 - 10:18 hrs.

Una verdadera pesadilla es la que vive Ron, un hombre que desde hace largos años tiene un enorme tumor en su rostro. Su caso fue mostrado en el programa estadounidense "About Face", de TLC, y dio cuenta de lo compleja que podría resultar una operación para extirparlo.

7 años sin solución

En el adelanto exclusivo del programa al que tuvo acceso People, Ron contó que su tumor pesa casi 2 kilos y es más grande que una pelota de tenis.

El tumor apareció en 2018 en su pómulo izquierdo y los médicos nunca le dieron seguridad: "Dijeron que, tras todas las pruebas y demás, y después de analizar el caso, sería una cirugía radical", recuerda.

"Nunca antes habíamos hecho algo así. Podrías perder un ojo. Podrías perder algunos dientes y quizá no podamos reconstruirte la nariz", le dijeron esa vez.

Ante las dudas de la operación, Ron optó por dejar pasar el problema: "El proceso me pareció una locura, como Frankenstein. Y no sé si mi vida mejoraría después de la cirugía", reflexionó.

Foto: Captura TLC

"Puede ser una sentencia de muerte"

Tras 7 años con el tumor, Ron acudió al programa del doctor y cirujano plástico Andre Panossian, quien aseguró que la propuesta que le hicieron al paciente "era aterradora", aunque reveló que deben extirparlo de inmediato.

"Es impactante ver un tumor de este tamaño en la cara de una persona. Hay que extirparlo ya mismo porque este tipo de tumores pueden ser una sentencia de muerte", explicó el profesional.

El equipo médico del programa, con sede en Los Ángeles, California, se caracteriza por atender casos de reconstrucciones faciales complejas y promete una nueva vida para Ron.