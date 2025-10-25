Tiene un arsenal de misiles, reactor nuclear y 90 aviones: Así es el portaviones más letal del mundo que EEUU envió al Caribe

25 oct. 2025 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la escalada por su lucha contra el narcotráfico en el Caribe, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió enviar el portaviones más poderoso de la flota de su país a la zona en la que ya se han hundido una decena de supuestas narcolanchas.

Se trata del USS Gerald R. Ford, el navío más avanzado de su clase en la Armada estadounidense, que actualmente se encuentra en el mar Mediterráneo y que se demorará varios días en llegar a América Latina.

Así es el USS Gerald R. Ford

De acuerdo a la agencia AFP, el portaviones fue asignado el año 2017 y cuenta con una capacidad para transportar hasta 90 aeronaves. Además, cuenta con un reactor nuclear que le da su propulsión, alcanzando velocidades de hasta 30 nudos (55 km/h).

Esta poderosa nave tiene una eslora (largo) de 337 metros, por lo que comparativamente supera por más de 30 metros la altura que tiene la torre del Costanera Center si el edificio fuera puesto de forma horizontal.

Con su tripulación de 5.000 hombres más sus capacidades técnica, el USS Gerald R. Ford puede realizar 160 operaciones aéreas por día.

De acuerdo a la Armada norteamericana, el portaviones que pronto llegará al Caribe "es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones desarrolladas en el mar".

El diario argentino La Nación indica que este navío cuenta también con un arsenal de misiles como los Evolved Sea Sparrow Missile, un tipo de misil tierra-aire de medio alcance que se utiliza para contrarrestar drones y aviones. Además, tiene sofisticados radares para controlar el tráfico aéreo y la navegación.

