Confirman el primer caso humano del parásito "come carne" en EEUU

25 ag. 2025 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó este lunes la detección del primer caso humano del parásito carnívoro gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido también como “gusano come carne”, en un hombre que había viajado recientemente a El Salvador.

El contagio fue confirmado el pasado 4 de agosto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Maryland, que detallaron que este gusano es capaz de devastar el ganado, afectar a la fauna silvestre e incluso provocar la muerte de animales. Su presencia es común en zonas de Centroamérica y México.

Un bajo riesgo para la población

“Este es el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (infestación parasitaria de larvas de mosca) asociada a viajes desde un país afectado por un brote, identificado en Estados Unidos”, señaló Emily G. Hilliard, portavoz del HHS.

La funcionaria, sin embargo, descartó un riesgo mayor para la población estadounidense: “El riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo”, aseguró.

Gusano come carne

EEUU buscará erradicarlo como en 1960

En respuesta, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke L. Rollins, anunció el pasado 15 de agosto en Texas un plan de cinco etapas para combatir el gusano barrenador.

La estrategia contempla la crianza de miles de millones de moscas estériles, que serán liberadas desde el aire sobre el sur de Texas y México para detener la propagación del parásito.

Este método no es nuevo: durante las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos logró erradicar gran parte de la población de gusanos barrenadores mediante la dispersión aérea de moscas machos estériles, lo que impidió su reproducción.

