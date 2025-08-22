Detienen a joven de 19 años por apuñalar a su suegro mientras dormía tras una discusión por videojuegos

22 ag. 2025 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho conmociona a La Plata, Argentina. Lautaro Armando Blanco, de 19 años, fue detenido luego de ser acusado de apuñalar a su suegro mientras dormía el pasado sábado, tras una discusión doméstica luego de encontrarlo con su hija jugando videojuegos.

La víctima, identificada como Guillermo Horacio Ezequiel Esnarriaga, de 38 años, se encontraba descansando en su habitación cuando el adolescente lo atacó con un cuchillo de grandes dimensiones en la zona del abdomen.

Víctima se encuentra en estado grave

De acuerdo con información policial recogida por TN, el conflicto se originó cuando Esnarriaga regresó de trabajar y encontró a su hija y a su pareja jugando videojuegos en lugar de preparar la comida. La discusión escaló y, horas más tarde, Blanco irrumpió en el dormitorio y lo apuñaló varias veces.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos lograron salvarle la vida tras una cirugía de alto riesgo. Sin embargo, permanece internado en estado grave con lesiones en el colon y el intestino.

El atacante fue arrestado días después por efectivos de la Comisaría Segunda de La Plata y quedó a disposición de la Justicia.

“Se trató de una tentativa de homicidio”, declaró Gabriela Parets, esposa de la víctima, quien además solicitó públicamente que el agresor permanezca en prisión.

