Brutal crimen en Argentina: Joven confesó que mató a su padre para drogarse y escondió el cuerpo en un freezer

22 ag. 2025 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un brutal crimen conmociona a la provincia del Chaco, en Argentina. Antonio Gauna, de 27 años, asesinó a su padre, Marcos Gauna, de 65, lo ahorcó y luego escondió su cuerpo en el freezer de la casa durante una semana, tras una discusión por la venta de bienes familiares que el joven quería realizar para comprar drogas.

El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, pero recién salió a la luz tras la denuncia del hermano del agresor, quien no lograba comunicarse con su padre.

El hallazgo del cuerpo

De acuerdo con lo informado por TN, un operativo policial permitió ubicar el cuerpo de Marcos Gauna, que permanecía oculto en la vivienda. La investigación se centró rápidamente en Antonio, luego de que entregara versiones contradictorias con las que intentó desviar a la justicia.

Sin salida, el joven terminó confesando que había ahorcado a su padre durante una violenta discusión. Según relató, el enfrentamiento comenzó porque la víctima se negó a permitirle vender bienes familiares para financiar la compra de drogas.

Asimismo, fue citada a declarar Evangelina Edith Zarandón, de 37 años, pareja del imputado, quien entregó su testimonio a la causa.

Tras la confesión, la fiscal Candela Valdez ordenó la detención de Antonio Gauna por homicidio, además de una serie de pericias para esclarecer las circunstancias del crimen.

En el operativo participaron efectivos del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen —que revisó cámaras de seguridad de la zona— y el Móvil Tanatológico, encargado de trasladar el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

Todo sobre Argentina