Preocupación por alza de casos de coqueluche en Latinoamérica: ¿Cuáles son los síntomas?

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica hace unas semanas a causa de un aumento en los casos de tos ferina, también conocida como coqueluche.

La preocupación surgió tras el alza de contagios en varios países de la Región de las Américas, en donde se registraron más de 43 mil casos en 2024, principalmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú.

¿Qué es el coqueluche?

El coqueluche, también conocido como tos convulsiva, es una enfermedad causada por la bacteria Bordetella pertussis, que genera una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración, según MedlinePlus.

La enfermedad data del siglo XIV y durante muchos años mató a miles de niños y lactantes, hasta que en 1948 la vacuna se masificó a nivel mundial.

A pesar de que Chile no ha sido de los países más afectados con el brote de la enfermedad, el Ministerio de Salud ha reforzado la vacunación en los más pequeños, pues, hasta ahora, en 2025 se han reportado 394 casos en a nivel nacional.

También, las embarazadas deben vacunarse a las 28 semanas de gestación, ya que en esta etapa se traspasan la mayor cantidad de anticuerpos de la madre al feto por medio de la placenta.

¿Cuáles son los síntomas del coqueluche?

Según reveló la Clínica Mayo, los síntomas más habituales de la tos ferina son similares a los de un resfriado, pero con excesiva tos:

Tos incontrolable

Moqueo

Congestión nasal

Ojos enrojecidos, llorosos

Fiebre

Luego de una semana o dos, los síntomas puede empeorar, ya que la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. Además, puede provocar vómitos, enrojecer el rostro y causar fatiga extrema.

La doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar, comentó a Meganoticias que "el llamado es a estar atentos a estos cuadros respiratorios con una tos que no para, que llega a hacer vomitar a veces a los niños. Sobre todo los lactantes más pequeñitos, que a veces no tienen tos y solo se ponen moraditos alrededor de los labios y hacen apneas o pausas respiratorias como único síntoma".