Moda viral de los adultos con chupete: ¿Sirve como terapia para la ansiedad o es un riesgo?

Un movimiento viral en redes sociales asiáticas ha captado la atención mundial: adultos usando chupetes para calmar la ansiedad. En plataformas como TikTok, miles de videos muestran a personas mordiendo o succionando estos objetos mientras estudian, trabajan o simplemente se relajan.

¿Por qué algunos adultos están usando chupetes?

Algunos usuarios aseguran que la práctica los ayuda a volver a un “lugar seguro”, pero los especialistas advierten que no está exenta de riesgos.

Según explica Nathaly Ángel, psiquiatra de la Clínica INDISA, el chupete puede funcionar como un objeto de regulación emocional. “El acto de succionar, incluso en adultos, activa reflejos orales que inducen sensación de calma, el mismo principio detrás de masticar chicle”, señala.

No obstante, la doctora advierte que también puede convertirse en una “muleta emocional”, es decir, una señal de que existen problemas más profundos que requieren atención profesional.

Puede alterar tu mordida

El aspecto físico tampoco queda fuera de preocupación. La dentista Daniela Hernández, de la Clínica INDISA, subrayó que la mandíbula, los dientes y las encías no están diseñados para soportar succión constante en la adultez.

“El acto de succionar genera presión en la mordida. Si lo haces todos los días, puedes terminar con una ‘mordida abierta’, donde los dientes superiores e inferiores ya no encajan. Esto no solo afecta lo estético, también cambia la forma en la que hablas o masticas”, puntualizó.

Entre los posibles efectos destacan la desalineación dental, problemas en la articulación temporomandibular (ATM), dificultades respiratorias e incluso dependencia emocional.

Además, la Dra. Hernández advierte sobre otro riesgo asociado: “Dormir con un objeto en la boca no es recomendable. Puede interferir con la respiración, favorecer microdespertares o, en casos extremos, provocar episodios de asfixia si el objeto se rompe o se desliza hacia la garganta”.

Una señal de la sociedad actual

Más allá de lo físico, psicólogos plantean que esta tendencia refleja un agotamiento emocional colectivo, donde muchas personas buscan refugio en lo conocido y lo simple. “Volver a ser niño, aunque sea por un momento, parece más reconfortante que enfrentar la incertidumbre adulta”, sostienen.

