Pánico en acuario de China: Ballena beluga atacó a buzos y un pulpo intentó morder a un niño

18 ag. 2025 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una escalofriante escena vivieron los visitantes del Parque Polar Oceanográfico Chengdu Haichang, en Sichuan, China, luego de que una ballena beluga se abalanzara contra buzos al interior de un acuario.

El episodio ocurrió el jueves 14 de agosto y fue difundido por Viral Press. En el video se observa cómo la ballena intentó morder la pierna de una trabajadora mientras ella nadaba hacia la superficie para alejarse del animal.

De acuerdo a The Mirror, el ejemplar marino también se acercó a otro buzo que parecía portar una cámara. En medio del caos, un pulpo saltó del acuario e intentó morder a un niño de seis años que se encontraba junto a su madre, desatando aún más pánico entre los asistentes.

Testigos aseguraron que, durante el incidente, se podían escuchar gritos y llantos de los visitantes que observaban desde fuera del tanque, mientras los buzos trataban desesperadamente de ponerse a salvo.

No es la primera vez

Este no sería un caso aislado. En abril, una mujer fue atacada por una beluga mientras participaba en una sesión de fotos submarina en el Bosque de Piedras de Hielo y Nieve de Yunnan, también en China.

En aquel episodio, registrado igualmente por Viral Press, la ballena mordió la cabeza de la mujer y le arrancó la peluca, aunque la afectada logró escapar ilesa tras nadar hasta la superficie.

El Museo de Historia Natural (NHM) describe a las belugas como animales sociales, inteligentes y curiosos hacia los humanos. Sin embargo, estudios —incluido uno publicado en ResearchGate— advierten que en cautiverio pueden desarrollar conductas agresivas, especialmente si se sienten amenazadas o estresadas.

