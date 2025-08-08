Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

"Robotaxi" autónomo cayó a un pozo en una construcción en China: Pasajera fue rescatada con escalera

¿Qué pasó?

Una pasajera vivió momentos de tensión al sufrir un accidente mientras viajaba en un automóvil autónomo, conocido como “robotaxi”, operado por el servicio Apollo Go de Baidu. El hecho ocurrió el jueves 7 de agosto en Chongqing, China, cuando el vehículo cayó a un pozo cercano a una carretera.

El automóvil terminó dentro de una zanja en construcción, lo que obligó a que la mujer fuera rescatada por vecinos del sector con la ayuda de una escalera. Afortunadamente, resultó ilesa.

Lo más visto de Mundo

Pasajera debió ser rescatada con una escalera

Videos difundidos en redes sociales chinas muestran un vehículo blanco con el logotipo de Apollo de Baidu en el fondo de lo que parece ser una zanja de construcción.

Ir a la siguiente nota

Un comerciante local declaró al Huashang Newspaper que el lugar tenía barreras y señales de advertencia, aunque no está claro cómo el robotaxi logró no acatar estas medidas de seguridad.

Respuesta de la compañía

Si bien en un primer momento Baidu no entregó declaraciones, más tarde la compañía afirmó que “la seguridad es nuestra máxima prioridad”.

Baidu opera una de las flotas de robotaxis más grandes de China y ofrece servicios comerciales en ciudades como Wuhan, Pekín y Chongqing.

El caso ha abierto un intenso debate en redes sociales chinas sobre la seguridad de los vehículos autónomos.

Leer más de

Notas relacionadas