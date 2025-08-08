"Robotaxi" autónomo cayó a un pozo en una construcción en China: Pasajera fue rescatada con escalera
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una pasajera vivió momentos de tensión al sufrir un accidente mientras viajaba en un automóvil autónomo, conocido como “robotaxi”, operado por el servicio Apollo Go de Baidu. El hecho ocurrió el jueves 7 de agosto en Chongqing, China, cuando el vehículo cayó a un pozo cercano a una carretera.
El automóvil terminó dentro de una zanja en construcción, lo que obligó a que la mujer fuera rescatada por vecinos del sector con la ayuda de una escalera. Afortunadamente, resultó ilesa.
Pasajera debió ser rescatada con una escalera
Videos difundidos en redes sociales chinas muestran un vehículo blanco con el logotipo de Apollo de Baidu en el fondo de lo que parece ser una zanja de construcción.
Un comerciante local declaró al Huashang Newspaper que el lugar tenía barreras y señales de advertencia, aunque no está claro cómo el robotaxi logró no acatar estas medidas de seguridad.
Respuesta de la compañía
Si bien en un primer momento Baidu no entregó declaraciones, más tarde la compañía afirmó que “la seguridad es nuestra máxima prioridad”.
Baidu opera una de las flotas de robotaxis más grandes de China y ofrece servicios comerciales en ciudades como Wuhan, Pekín y Chongqing.
El caso ha abierto un intenso debate en redes sociales chinas sobre la seguridad de los vehículos autónomos.
6 Aug, a China made Robotaxi drove itself into a construction trench in Chongqing.— The Great Translation Movement ????? (@TGTM_Official) August 8, 2025
Just imagine it is not a trench but a cliff. Is this the 'living in 2050' technology China tries to promote? pic.twitter.com/GFBa4CbfhO
