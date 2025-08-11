China en alerta por virus chikungunya: Conoce en qué consiste la enfermedad que se propaga en el gigante asiático

11 ag. 2025 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

El último mes, China se ha puesto en alerta ante la rápida expansión de un brote de casos de fiebre chikungunya, el cual se originó en la ciudad de Foshan, en la provincia china de Guangdong. Según medios locales, hasta la fecha se han reportado más de 8 mil casos.

Así las cosas, el brote ha sido calificado como "el más grave de la enfermedad desde la primera vez que fue detectada en China hace casi dos décadas", obligando a las autoridades a tomar medidas drásticas que evocan los recuerdos de la pandemia del Covid-19.

Concretamente, las autoridades chinas han establecido cuarentenas obligatorias, han desplegado drones por sobre las ciudades, a personal sanitario fumigando las calles e incluso a militares buscando los focos de propagación del virus chikungunya.

¿Qué es el chikungunya y cuáles son sus síntomas?

Pero, ¿qué es exactamente el chikungunya? Se trata de un arbovirus, es decir, se transmite a los humanos a través de los mosquitos hembra del género Aedes, entre los cuales también se encuentra el Aegypti, responsable del dengue y de la fiebre amarilla.

La transmisión inicia cuando el mosquito se alimenta de la sangre de una persona infectada. Tras un periodo de incubación, se convierte en portador del virus, y comienza a contagiarlo a individuos sanos con su picadura.

Los mosquitos responsables de la infección tienen hábitos diurnos, atacando sobre todo al amanecer y al atardecer, los periodos donde las personas se encuentran más expuestas a ellos.

No obstante, cabe destacar que, a diferencia de otros virus, no existe el contagio directo entre personas, ya que la enfermedad no se transmite a través de fluidos corporales, por contacto físico ni por el aire.

El chikungunya comienza a manifestarse a partir de cuatro a ocho días desde la picadura de un mosquito infectado, y se caracteriza por una elevada fiebre, que suele ser acompañada de fuertes dolores articulares. Otros síntomas son inflamación de las articulaciones, dolores musculares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

