Horror en Australia: Mujer embarazada aparece muerta y su marido decapitado con macabros grafitis en la casa

12 ag. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué Pasó?

Un macabro crimen conmociona a Melbourne, Australia, tras el hallazgo de una mujer embarazada y su marido brutalmente asesinados en su vivienda, acompañados de inquietantes grafitis pintados en el exterior que aún siguen siendo investigados.

Las víctimas fueron identificadas como Athena Georgopoulos, de 39 años, y Andrew Gunn, de 50, quienes fueron encontrados por la policía luego de que un vecino alertara sobre gritos provenientes del domicilio la noche del lunes.

Violentos grafitis fueron escritos en las afueras de su casa

Según información entregada por The Sun, Gunn fue decapitado y su cabeza encontrada clavada en un palo, mientras que Georgopoulos presentaba múltiples lesiones que le causaron la muerte.

En las paredes exteriores de la vivienda se hallaron grafitis con mensajes despectivos y agresivos, como “Eres gay”, “Ya basta”, “Traición” y “Karma”. Las autoridades investigan si estos escritos están relacionados con el doble homicidio.

El inspector detective Dean Thomas, de la Brigada de Homicidios, detalló que la policía fue llamada alrededor de las 21:20 horas para realizar un control tras escuchar gritos: “Se produjo una segunda llamada que sugería mayor urgencia. Minutos después, encontramos a la pareja sin vida dentro de la vivienda”.

Un hombre sin hogar, de 34 años, fue detenido horas después como sospechoso, aunque aún no ha sido formalmente acusado.

Sobre el sospechoso, Thomas añadió: “Estaba acompañado de dos perros grandes, un detalle que podría ser recordado por quienes lo hayan visto en el área”.