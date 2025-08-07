Tenía una cámara oculta en un lápiz: Chileno es sentenciado por grabar a mujeres mientras se duchaban en Australia

07 ag. 2025 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Alberto Cancino Mena, un chileno de 39 años que vive en Australia, zafó de ir a la cárcel luego de ser sentenciado por grabar a sus compañeras de casa mientras se duchaban, con la ayuda de una cámara oculta en un lápiz.

En su lugar, el hombre deberá cumplir nueve meses de trabajo comunitario, además de una orden de alejamiento por dos años por violencia de género.

¿Qué se sabe del chileno que grababa a sus compañeras de casa en Australia?

De acuerdo al medio ABC News, Cancino se declaró culpable de tres cargos de obtener intencionalmente videos e imágenes íntimas sin consentimiento, instalando una cámara camuflada en un lápiz frente a la ducha de un baño común.

Fueron los limpiadores de la casa quienes encontraron el lápiz en el suelo del baño antes de desmontarlo y descubrir que estaba grabando. Después de retirar la tarjeta del dispositivo de almacenamiento del interior, encontraron archivos de ellos mismos limpiando el baño y de una mujer tomándose una ducha, por lo que recurrieron a la policía.

"Es una perversión"

El magistrado Michael Barko dijo al tribunal que "es increíble" que mujeres inocentes sean filmadas sin su consentimiento y que las víctimas pasarán el resto de sus vidas preguntándose si sus cuerpos fueron mostrados en Internet.

"Todo es accesible en Internet y en las plataformas de redes sociales con solo pulsar un botón", dijo. "Es una perversión, tiene que ser una perversión. No tengo reparos en mirar al acusado a los ojos cuando lo digo", aseveró.

Podría regresar a Chile

Documentos judiciales mostraron que la visa temporal de Cancino estaba a punto de expirar cuando fue arrestado, y que le dijo a la policía que tenía la intención de regresar a Chile.

El magistrado dijo al tribunal que el hombre tenía la "intención de regresar a casa", pero no está claro si permecerá en Australia. "Francamente, el público australiano no lo quiere aquí", sostuvo el magistrado.